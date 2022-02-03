В Киеве полиция задержала наркодельца, сбывавшего наркотики за криптовалюту

Правоохранители изъяли 85 упаковок с разными наркотическими веществами во время осмотра задержанного.

Сотрудники столичного управления по борьбе с наркопреступностью совместно со следователями Святошинского управления полиции прекратили преступную деятельность 29-летнего наркосбытчика.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева , правоохранители провели первоочередные следственные действия и выяснили, что злоумышленник работал на один из Интернет-магазинов, который функционировал через телеграмм-канал.

Фото: Пресс-служба Нацполиции

"Злоумышленник работал на Интернет-магазин и распространял наркотики через почту, службы такси и путем закладок. Следователи изъяли 85 упаковок с разными наркотическими веществами, стоимость которых по ценам «черного рынка» составляет почти 200 тысяч гривен, - сообщают на сайте Нацполиции. - Во время осмотра вещей задержанного мы обнаружили и в дальнейшем изъяли 85 пакетов, вероятно, с солями PVP, мефедроном, таблетками «экстази» и пакетики с шишками каннабиса. В ходе обыска по месту жительства наркодельца мы обнаружили свертки с аналогичным содержимым, а также пакетики для фасовки и веса. Все запрещенные вещества направлены на проведение соответствующих экспертиз".

Клиенты получали "товар" через почтовые отделения, службы такси, закладки, а рассчитывались с наркодельцом криптовалютой.

По этому факту начато уголовное производство.

Напомним, 31 января этого года ГБР отправило в суд дело 2 работников исправительных колоний, которые пытались организовать у себя на работе каналы наркотрафика.