В Николаеве морпеха 36-й бригады нашли повешенным
По предварительным данным, он покончил с собой.
В Николаеве на территории 36-й отдельной бригады морской пехоты имени Белинского обнаружили тело младшего сержанта-контрактника. Погибший был уроженцем Черкасской области. По предварительным данным, он покончил с собой.
Тело повешенного морпеха обнаружили в среду, 2 февраля, сообщает местное издание "Новости-N" со ссылкой на полицию Николаевской области.
Причины, по которым военнослужащий решил свести счеты с жизнью, неизвестны. Записки при нем не обнаружили.
Тело направили на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.
По факту смерти военнослужащего было открыто уголовное производство по ст. 115 "Умышленное убийство".
Напомним, сегодня в Киеве возле Офиса президента состоялся митинг родителей, чьи дети погибли в результате неуставных отношений в армии. В акции также приняли участие родители военнослужащих, погибших в 2018-2019 годах в воинской части НГУ 3021, где служил Артем Рябчук. Митингующие призвали прекратить неуставные отношения и насилие в украинской армии и Национальной гвардии.