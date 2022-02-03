В Николаеве морпеха 36-й бригады нашли повешенным

По предварительным данным, он покончил с собой.

В Николаеве на территории 36-й отдельной бригады морской пехоты имени Белинского обнаружили тело младшего сержанта-контрактника. Погибший был уроженцем Черкасской области. По предварительным данным, он покончил с собой.

Тело повешенного морпеха обнаружили в среду, 2 февраля, сообщает местное издание "Новости-N" со ссылкой на полицию Николаевской области.

Причины, по которым военнослужащий решил свести счеты с жизнью, неизвестны. Записки при нем не обнаружили.

Тело направили на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.

По факту смерти военнослужащего было открыто уголовное производство по ст. 115 "Умышленное убийство".