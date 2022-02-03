За сутки в Украине зафиксировали 39 620 новых случаев ковида

210 пациентов умерли, выздоровели 9380 человек.

За сутки в Украине зафиксировали 39 620 новых случаев ковида
Фото: Київрада

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 39 620 новых подтвержденных случаев коронавируса. Заболели, в частности, 4 446 детей и 1 035 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Были госпитализированы за сутки 4 136 человек. 210 пациентов скончались. Выздоровели 9 380 человек.

За все время пандемии в Украине выздоровели – 3 650 854 человека. От осложнений заболевания умерли 100 809 человек.

Всего было проведено 18 308 056 ПЦР-тестирований.

Статистика в регионах:

  • г. Киев – 2437;
  • Винницкая область – 1407;
  • Волынская область – 1352;
  • Днепропетровская область – 2017;
  • Донецкая область – 1754;
  • Житомирская область – 2933;
  • Закарпатская область – 818;
  • Запорожская область – 1043;
  • Ивано-Франковская область – 2423;
  • Киевская область – 1439;
  • Кировоградская область – 308;
  • Луганская область – 840;
  • Львовская область – 2369;
  • Николаевская область – 823;
  • Одесская область – 2982;
  • Полтавская область – 1284;
  • Ровенская область – 1986;
  • Сумская область – 1662;
  • Тернопольская область – 1644;
  • Харьковская область – 1827;
  • Херсонская область – 968;
  • Хмельницкая область – 2283;
  • Черкасская область – 931;
  • Черновицкая область – 975;
  • Черниговская область – 1115.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Также за минувшие сутки 73 195 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 23 595 человек, вторую - 27 938, дополнительную - 836, бустерную - 20 826. С начала вакцинальной кампании были привиты 15 396 725 человек, из них получили первую дозу - 15 396 723 человека, вторую – 18 728 человек, бустерную – 398 374 человека. В общей сложности были сделаны 30 514 023 прививки.

Напомним, штамм коронавируса омикрон обнаружили уже в 20 областях Украины. Стремительное распространение этого штамма влечет за собой значительный рост новых случаев заболевания. За последние три недели суточное количество случаев инфицирования выросло в семь раз, госпитализаций – вдвое.

В конце января Минздрав прогнозировал увеличение количества больных ковидом в пределах 40-60 тысяч в сутки. Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий также не исключает более 60 тыс. больных в течение нескольких недель.

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