За сутки в Украине зафиксировали 39 620 новых случаев ковида

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 39 620 новых подтвержденных случаев коронавируса. Заболели, в частности, 4 446 детей и 1 035 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Были госпитализированы за сутки 4 136 человек. 210 пациентов скончались. Выздоровели 9 380 человек.

За все время пандемии в Украине выздоровели – 3 650 854 человека. От осложнений заболевания умерли 100 809 человек.

Всего было проведено 18 308 056 ПЦР-тестирований.

Статистика в регионах:

г. Киев – 2437;

– 2437; Винницкая область – 1407;

Волынская область – 1352;

Днепропетровская область – 2017;

Донецкая область – 1754;

Житомирская область – 2933;

Закарпатская область – 818;

Запорожская область – 1043;

Ивано-Франковская область – 2423;

Киевская область – 1439;

Кировоградская область – 308;

Луганская область – 840;

Львовская область – 2369;

Николаевская область – 823;

Одесская область – 2982;

Полтавская область – 1284;

Ровенская область – 1986;

Сумская область – 1662;

Тернопольская область – 1644;

Харьковская область – 1827;

Херсонская область – 968;

Хмельницкая область – 2283;

Черкасская область – 931;

Черновицкая область – 975;

Черниговская область – 1115.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Также за минувшие сутки 73 195 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 23 595 человек, вторую - 27 938, дополнительную - 836, бустерную - 20 826. С начала вакцинальной кампании были привиты 15 396 725 человек, из них получили первую дозу - 15 396 723 человека, вторую – 18 728 человек, бустерную – 398 374 человека. В общей сложности были сделаны 30 514 023 прививки.

Напомним, штамм коронавируса омикрон обнаружили уже в 20 областях Украины. Стремительное распространение этого штамма влечет за собой значительный рост новых случаев заболевания. За последние три недели суточное количество случаев инфицирования выросло в семь раз, госпитализаций – вдвое.

В конце января Минздрав прогнозировал увеличение количества больных ковидом в пределах 40-60 тысяч в сутки. Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий также не исключает более 60 тыс. больных в течение нескольких недель.