За сутки в Украине зафиксировали 39 620 новых случаев ковида
210 пациентов умерли, выздоровели 9380 человек.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 39 620 новых подтвержденных случаев коронавируса. Заболели, в частности, 4 446 детей и 1 035 медработников.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Были госпитализированы за сутки 4 136 человек. 210 пациентов скончались. Выздоровели 9 380 человек.
За все время пандемии в Украине выздоровели – 3 650 854 человека. От осложнений заболевания умерли 100 809 человек.
Всего было проведено 18 308 056 ПЦР-тестирований.
Статистика в регионах:
- г. Киев – 2437;
- Винницкая область – 1407;
- Волынская область – 1352;
- Днепропетровская область – 2017;
- Донецкая область – 1754;
- Житомирская область – 2933;
- Закарпатская область – 818;
- Запорожская область – 1043;
- Ивано-Франковская область – 2423;
- Киевская область – 1439;
- Кировоградская область – 308;
- Луганская область – 840;
- Львовская область – 2369;
- Николаевская область – 823;
- Одесская область – 2982;
- Полтавская область – 1284;
- Ровенская область – 1986;
- Сумская область – 1662;
- Тернопольская область – 1644;
- Харьковская область – 1827;
- Херсонская область – 968;
- Хмельницкая область – 2283;
- Черкасская область – 931;
- Черновицкая область – 975;
- Черниговская область – 1115.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Также за минувшие сутки 73 195 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 23 595 человек, вторую - 27 938, дополнительную - 836, бустерную - 20 826. С начала вакцинальной кампании были привиты 15 396 725 человек, из них получили первую дозу - 15 396 723 человека, вторую – 18 728 человек, бустерную – 398 374 человека. В общей сложности были сделаны 30 514 023 прививки.
Напомним, штамм коронавируса омикрон обнаружили уже в 20 областях Украины. Стремительное распространение этого штамма влечет за собой значительный рост новых случаев заболевания. За последние три недели суточное количество случаев инфицирования выросло в семь раз, госпитализаций – вдвое.
В конце января Минздрав прогнозировал увеличение количества больных ковидом в пределах 40-60 тысяч в сутки. Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий также не исключает более 60 тыс. больных в течение нескольких недель.