В Луцке спасатели помогли застрявшему в батарее мальчику

В Луцке спасатели освободили маленького мальчика, который застрял в батарее и не мог самостоятельно выбраться.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

К счастью, ребенка удалось освободить без применения механизированного оборудования.

"Мы также надеемся, что горячие батареи не причинили малышу вреда… Уважаемые родители! Мы понимаем, что для того, чтобы залезть в ту злосчастную батарею, ребенку понадобилось несколько минут, но все-таки просим вас более ответственно следить за своими детьми!", - отметили в ГСЧС.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Напомним, в прошлом году в Винницкой области 12-летний мальчик застрял в норе, которую вырыла его собака.

В 2019 году в Харьковской области спасатели освободили ребенка, который застрял в стиральной машине. Ранее в Харькове из стиральной машины извлекли семилетнюю девочку, застрявшую в барабане.