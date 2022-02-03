Ольга Фреймут в леггинсах и облегающей кофте похвасталась кадрами из спортзала

Ольга Фреймут в прекрасной форме. Известная ведущая стала мамой трижды, однако это нисколько не отразилось на ее фигуре. Звезда может похвастаться стройными худыми ногами, узкой талией, плоским животом и красивой бархатистой кожей.

И все это благодаря усердным тренировкам в спортзале. В личном аккаунте в Инстаграм-сториз Ольга Фреймут опубликовала видео, показав, как занимается в спортзале. В кадре красавица-блондинка предстала в эластичных спортивных леггинсах в цвете фуксии, белых кроссовках, а также боди, напоминающем тот, в котором снялась Тина Кароль для своего клипа на песню Скандал от бренда TTSWTRS.

"Эти леггинсы – результат эмоционального шоппинга", - отметила в публикации Ольга Фреймут.

Видимо, украинская ведущая и эксперт с этикета оценила покупку, так как она не стала пылиться у нее в гардеробе. Волосы Ольга Фреймут убрала в гульку на макушке, а также отказалась от макияжа.

Первого ребенка звезда шоу "Ревизор" родила в 2006 году. Спустя 10 лет у нее родилась еще одна дочь, а еще через год сын.

Напомним, Ольга Фреймут в шелковом платье покорила стройностью - убийственная красота.