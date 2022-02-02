В Кропивницком в результате пожара в многоэтажке один человек погиб (обновлено)

Еще три человека пострадали, из них 2 - дети.

В 9-этажке в Кропивницком 2 февраля произошел пожар. Возгорание началось на 2 этаже жилого дома, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 15:59 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в квартире на 2-м этаже 9-этажного жилого дома по ул. Попова. В 16:44 пожар локализован на площади 60 м кв. На месте происшествия работают 7 единиц техники и 28 человек личного состава 1-го ГПРЗ г. Кропивницкий", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

О жертвах спасатели не сообщают.

Фото: пресс-служба ГСЧС Ликвидация пожара в многоэтажке в Кропивницком

Обновление 21:01. По последней информации, в результате происшествия 1 человек погиб, еще 3 - пострадали. Из них – двое детей.

Напомним, 23 января в Днепре из-за пожара в центральном офисе АТБ полиция открыла уголовное производство.

На Черниговщине в результате пожара 18 января погибли четыре человека, трое из которых - дети.