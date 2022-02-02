В Киеве ликвидируют шлаковыброс во дворе незаконного жилого комплекса

Авария произошла во дворе одной из построек Войцеховского – ЖК "Мега-Сити".

31 января произошла авария на Харьковском шоссе в Киеве . В результате прорыва шлаковой воды, принадлежащей Дарницкой теплоэлектроцентрали, грязная вода вдоль нескольких часов заливала двор незаконно построенного жилого комплекса "МегаСити".

На месте работала ремонтная бригада, которой удалось прекратить извержение воды, но ликвидация последствий аварийной ситуации затруднена из-за размещения новозастроек на пути золошлакопровода.

«Сама утечка золошлаковой смеси была прекращена почти сразу после того, как была обнаружена. На сегодняшний день продолжаются аварийно-восстановительные работы. Сейчас техника работает, но проблема в том, что проведение работ требует использования крупногабаритной техники и может занимать длительное время в связи с размещением новостройки на пути к шлакопроводу. Глубина, где находится труба, это 6 метров. Поэтому сейчас там проходят работы и ликвидируют последствия, которые есть сейчас”, - комментирует ситуацию пресс-секретарь ООО “Евро-реконструкция”.

Фото: facebook

Следует отметить, что, согласно законодательной базе Украины, запрещается размещение каких-либо объектов и сооружений в охранных зонах инженерных сетей. В свою очередь ЖК «Мега Сити» возведен в охранной зоне канализационного коллектора, отводящего 80% сточных вод левого берега столицы. Это один из проектов печально известного застройщика Войцеховского, жители ЖК постоянно страдают от отключения коммуникаций.

«Может, достаточно в центре мегаполиса, как любят называть Киев , держать такую бомбу, как золоотвал и трубы, по которым золу сливают? Конечно, я не оправдываю застройщика «МегаСити» на Харьковском шоссе, построенном над инженерными сетями», - отмечает в сообщении в Facebook автор, которому удалось запечатлеть аварию.

Фото: facebook

Фото: facebook

Фото: facebook

Фото: facebook

Напомним, что в 2018 году город приступил к строительству электрофильтров на Дарницкой ТЭЦ, которые улавливают пыль и уменьшают объем вредных выбросов.