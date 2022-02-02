Четверо полицейских предстанут перед судом за превышение служебных полномочий

Прокуроры специализированного подразделения Офиса Генерального прокурора передали в суд два обвинительных акта о превышении своих полномочий работниками Национальной полиции.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, такие акты составили на четырех правоохранителей. Им инкриминируют нарушение части 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины – превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.

"Досудебным расследованием установлено, что в Киеве двое оперуполномоченных нанесли задержанному мужчине, не сопротивляющемуся, удары металлическим ломом по голове и туловищу, в результате чего он потерял сознание. После чего, приведя потерпевшего в чувство, полицейские продолжили наносить ему удары руками и ногами разным частям тела и заламывать пальцы, вызывая сильную физическую боль", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

В другом уголовном производстве работники управления патрульной полиции в Кривом Роге во время задержания нанесли двум лицам, которые уже находились под полным их контролем и не оказывали сопротивления, удары руками и ногами по разным частям тела. Также применяли к задержанным слезоточивый газ. В результате задержанные получили многочисленные телесные повреждения, одно из них - средней тяжести.

Напомним, в Харьковской области будут судить полицейских, которые пытали мужчину, чтобы заставить его признаться в убийстве. Чтобы скрыть преступление, они привлекли заведующего одним из районных бюро судебно-медицинской экспертизы. Судмедэксперт "не обнаружил" у потерпевшего от действий полицейских телесных повреждений.