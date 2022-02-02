В центре Киева снова произошла стрельба возле обменника, полиция задержала 14 человек (обновлено)

В центре Киева , на улице Владимирской, днем 2 февраля снова произошла стрельба. Полиция выясняет происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правоохранителей.

Представительница Шевченковского управления полиции Киева Анна Зубрева рассказала, что в отделение доставили около 10 человек. Сейчас на месте происшествия работают следователи и спецназовцы. Другая информация пока проверяется.

По данным Telegram-канала " Киев Оперативный", стрельба произошла у обменного пункта валют. Рядом с этим местом находится главное управление Службы безопасности Украины.

На опубликованном видео видно, как мужчина с автоматом угрожает группе молодых людей. На заднем плане возле автомобиля темного цвета женщина поддерживает падающего на землю мужчину.

Обновлено. В полиции Киева сообщили, что начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

"Предварительно выяснено, что между активистами и работниками заведения возник конфликт и драка, в результате чего два человека доставлены в больницу. Кроме того, во время инцидента участники конфликта произвели несколько предупредительных выстрелов из оружия. В результате этого никто не пострадал", - уточнили правоохранители.

Также отмечается, что 14 человек были доставлены в районное управление полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, 25 января на этом же месте произошла стрельба. Как сообщили в полиции, представители охранной фирмы зашли в помещение банка, где в это время находилась группа неизвестных. Между ними и работниками охраны возник конфликт, а в дальнейшем на улице представитель службы охраны произвел несколько выстрелов вверх. В результате инцидента никто не пострадал.