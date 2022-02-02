Объявлены основные версии смерти украинского боксера Вирчиса

Следствие проведет еще одну судебно-медицинскую экспертизу.

Владимир Вирчис
Фото: aspi.com.ua
Владимир Вирчис

Основными версиями смерти известного украинского боксера Владимира Вирчиса, которого нашли повешенным, является самоубийство или доведение до самоубийства, сообщает xsport.ua.

В рамках уголовного производства полиция опросила родных Вирчиса, его друзей и знакомых, свидетелей и очевидцев происшествия.

Также правоохранители проверяют информацию, имел ли он с кем-то неприязненные отношения или долговые обязательства.

Для установления окончательной причины смерти боксера будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, тело Вирчиса обнаружил прохожий в ночь на 28 января в Днепровском районе Киева.

Украинского боксера похоронили на Байковом кладбище.

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