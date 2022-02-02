Иск восстановленного в должности сотрудника Укрэксимбанка, напавшего на журналистов "Схем", передали в другой суд

Днепровский райсуд Киева 2 февраля передал в Голосеевский райсуд иск о восстановлении в должности и моральной компенсации директора департамента банковской безопасности Укрэксимбанка Игоря Тельбизова, который 4 октября 2021 года совместно с начальником управления внутренней безопасности банка Олегом Осиповым применил силу к журналистам программы "Схемы".

Об этом сообщил юридический представитель банка Евгений Левицкий, передает "Интерфакс-Украина".

"В материалы дела после открытия производства поступило подтверждение, что у Тельбизова нет зарегистрированного места жительства в Днепровском районе, и, по результатам рассмотрения, суд решил передать дело в Голосеевский райсуд", – пояснил Левицкий.

Он добавил, что по состоянию на 2 февраля, вопрос принятия встречного иска банка к Тельбизову о компенсации морального ущерба, причиненного его действиями деловой репутации, решен не был.

Напомним, 4 октября во время интервью с главой правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером журналист "Схем" спросил его о кредите на покупку Sky Mall. Мецгеру не понравились вопросы, и он приказал охране забрать камеры и "достать из них кассеты". Сотрудники банка удалили отснятое видео, но его удалось восстановить. Позже, комментируя расследование, Мецгер заявил, что со стороны банка не было никаких нарушений, а претензии к личности получателя кредита переадресовал в СБУ .

После нападения на журналистов полиция Киева возбудила уголовное дело. Действия Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности Олега Осипова следствие квалифицировало по двум уголовным статьям: 171 ("Незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения") и 126 ("Умышленное совершение насильственных действий, которые причинили физическую боль и не причинили телесных повреждений").

Ранее Наблюдательный совет уволил с должности главу правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера. Директор департамента информационной политики Владимир Пикалов сам написал заявление об увольнении, которое было удовлетворено.

В ноябре Осипова и Тельбизова восстановили в должностях. В день выхода Тельбизова на работу сотрудники финучреждения встретили его громкими аплодисментами.