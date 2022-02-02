Кейт Миддлтон в трениках и облегающей кофте похвасталась спортивной фигурой

Кейт Миддлтон не всегда появляется перед камерой в красивых, идеально подобранных нарядах. Нередко герцогиня Кембриджская демонстрирует простые повседневные образы, чтобы быть ближе к народу.

Стало известно, что к списку обязанностей жены принца Уильяма добавилась еще одна. Ее Высочество стала покровительницей Союза регби Англии. Об этом сообщили сегодня на официальных страничках герцога и герцогини Кембриджских в соцсетях.

Вместо того, чтобы просто сообщить о своей новой роли, Кейт Миддлтон снялась в соответствующем видеоролике. Однако она не надела пальто от Alexander McQueen или платье от Jenny Packham, а предстала в кадре в серых трениках, синей облегающей спортивной кофте с длинными рукавами и высокой горловиной и кроссовках.

Волосы внучатая невестка Елизаветы II уложила в красивую прическу, а также практически не использовала косметику.

"Я очень рада стать покровительницей Футбольной лиги регби и Футбольного союза регби — двух замечательных организаций, которые стремятся использовать силу спорта, объединяя сообщества и помогая людям процветать. Я с нетерпением жду возможности работать с ними на всех уровнях игр и болеть за Англию в том, что обещает быть захватывающим годом для обоих видов спорта!" – отметила 40-летняя герцогиня и будущая королева-консорт.

Напомним, Кейт Миддлтон показала самое модное платье 2022 года в леопардовый принт.