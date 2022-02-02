Святослав Вакарчук признался, как изменилась его жизнь после рождения ребенка

Святослав Вакарчук в августе 2021 года впервые стал отцом. 46-летний музыкант после расставания со своей давней возлюбленной Лялей Фонаревой принял решение держать личную жизни в секрете. Фронтмен группы "Океан Эльзы" не опроверг, но и не подтвердил слухи о том, что матерью его единственного ребенка стала руководительница продакшн-компании Radioaktive Film Евгения Яцута.

Несмотря на свое обещание не рассказывать и не показывать своего ребенка, звездный наставник шоу "Голос страны" все же решил нарушить одно из них. В интервью изданию Теленеделя успешный украинский исполнитель рассказал, как появление сына повлияло на его жизнь.

"Маленькие дети влияют на какие-то бытовые изменения. Ну и, безусловно, появились определенные эмоции, которых я раньше не знал, - подчеркнул Святослав Вакарчук. – Даже хочу записать альбом колыбельных. Правда, сын еще очень маленький, чтобы выбрать, какие ему больше нравятся. Поэтому немного придется подождать".

Звездный отец 5-месячного сына также рассказал о кризисе среднего возраста, отметив, что не знает, что чувствует.

"Безусловно, у меня произошла переоценка ценностей – это обусловило много событий в жизни. Это кризис? Не знаю. Я не специалист по этому вопросу", - отметил Святослав Вакарчук.

Напомним, Святослав Вакарчук рассказал, как будет воспитывать своего первенца: “Я придерживаюсь традиций“.