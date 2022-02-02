Ани Лорак анонсировала дополнительный концерт в Харькове "по многочисленным просьбам" зрителей

Сейчас запланированный на май тур по Украине включает только три города.

Народная артистка Украины Ани Лорак, которая после 2014 года живет и работает преимущественно в РоSSии, даст дополнительный концерт в Харькове.

Как сообщается на странице певицы в инстаграмме, шоу TheBestUkraine дополнительно покажут "по многочисленным просьбам".

Таким образом, тур Ани Лорак по Украине предусматривает не три, как было анонсировано в начале января, а четыре концерта.

"Долгожданные концерты в Украине. Харьков – 20 мая. По многочисленным просьбам зрителей 19 мая дополнительный концерт. Запорожье – 22 мая, Херсон – 23 мая", – говорится в видеоанонсе.

Ани Лорак отправится в тур с расширенной программой The Best, представленной во время концерта в Одессе в августе. Это было первое сольное выступление в Украине с 2014 года. Певица обещала, что дополнит программу блоком с украинскими хитами, а также новыми песнями, запланированными к выходу накануне тура.

Напомним, в ноябре 2014 года активисты пытались сорвать концерт Ани Лорак во дворце "Украина" в Киеве . В сентябре 2016-го трое участников этого митинга получили условные сроки.

В октябре 2018 года в Раде был зарегистрирован проект постановления, согласно которому Ани Лорак и Таисию Повалий, которая с начала роSSийской агрессии также живет и концертирует в основном в РоSSии, предлагали лишить звания народных артисток Украины.