Ани Лорак анонсировала дополнительный концерт в Харькове "по многочисленным просьбам" зрителей

Сейчас запланированный на май тур по Украине включает только три города.

Ани Лорак анонсировала дополнительный концерт в Харькове "по многочисленным просьбам" зрителей

Народная артистка Украины Ани Лорак, которая после 2014 года живет и работает преимущественно в РоSSии, даст дополнительный концерт в Харькове.

Как сообщается на странице певицы в инстаграмме, шоу TheBestUkraine дополнительно покажут "по многочисленным просьбам".

Таким образом, тур Ани Лорак по Украине предусматривает не три, как было анонсировано в начале января, а четыре концерта.

"Долгожданные концерты в Украине. Харьков – 20 мая. По многочисленным просьбам зрителей 19 мая дополнительный концерт. Запорожье – 22 мая, Херсон – 23 мая", – говорится в видеоанонсе.

Ани Лорак отправится в тур с расширенной программой The Best, представленной во время концерта в Одессе в августе. Это было первое сольное выступление в Украине с 2014 года. Певица обещала, что дополнит программу блоком с украинскими хитами, а также новыми песнями, запланированными к выходу накануне тура.

Напомним, в ноябре 2014 года активисты пытались сорвать концерт Ани Лорак во дворце "Украина" в Киеве. В сентябре 2016-го трое участников этого митинга получили условные сроки.

В октябре 2018 года в Раде был зарегистрирован проект постановления, согласно которому Ани Лорак и Таисию Повалий, которая с начала роSSийской агрессии также живет и концертирует в основном в РоSSии, предлагали лишить звания народных артисток Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине за сутки подтвердили почти 32,5 тыс. случаев ковида – больше всего с начала пандемииВ Украине за сутки подтвердили почти 32,5 тыс. случаев ковида – больше всего с начала пандемии
Нацгвардеец, расстрелявший сослуживцев на "Южмаше", сдался сам (обновлено)Нацгвардеец, расстрелявший сослуживцев на "Южмаше", сдался сам (обновлено)
В колонии на Волыни провели конкурс снежных фигурВ колонии на Волыни провели конкурс снежных фигур
"Квартал 95" грубо нарушил закон"Квартал 95" грубо нарушил закон
7-летний ученик "заминировал" частную школу в Новых Петровцах под Киевом7-летний ученик "заминировал" частную школу в Новых Петровцах под Киевом
Блок рекламы


Похожие новости
В Харькове горело здание университетаВ Харькове горело здание университета
В университете Каразина в Харькове произошел пожарВ университете Каразина в Харькове произошел пожар
В Харькове "заминировали" сразу 11 торговых центров и супермаркетовВ Харькове "заминировали" сразу 11 торговых центров и супермаркетов
В Харькове обрушилось четырехэтажное офисное зданиеВ Харькове обрушилось четырехэтажное офисное здание
Ани Лорак собралась в Украину с концертамиАни Лорак собралась в Украину с концертами
В Харькове девятиклассница издевалась над котом, а ее подруга снимала это на телефонВ Харькове девятиклассница издевалась над котом, а ее подруга снимала это на телефон
В Верховной Раде сыграл концерт Kyiv Symphony OrchestraВ Верховной Раде сыграл концерт Kyiv Symphony Orchestra
В Харькове полицейские уничтожили 400 кг наркотиковВ Харькове полицейские уничтожили 400 кг наркотиков
В Харькове на вызове ранили пятерых полицейскихВ Харькове на вызове ранили пятерых полицейских
В Харькове женщина задушила своего 2-летнего сына и совершила попытку самоубийстваВ Харькове женщина задушила своего 2-летнего сына и совершила попытку самоубийства
Последние новости
Подгружаем последние новости