Во Львове неизвестные "заминировали" пять улиц

Речь идет о якобы заминировании улиц Весенняя, Тракт Глинянский, Солнечная, Шевченко и Бандеры.

Во Львове неизвестные "заминировали" пять улиц
Мистецьке об’єднання «Дзиґа», Львів
Фото: lviv.virtual.ua

Анонимное сообщение о заминировании пяти улиц Львова поступило на "горячую линию" города сегодня вечером.

Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, в сообщении говорилось о якобы заминировании улиц Весенняя, Тракт Глинянский, Солнечная, Шевченко и Бандеры.

"Сообщается о том, что взрыв должен произойти в 2:00 2 февраля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что районные администрации города работают совместно со стражами порядка, согласно протоколу. Улицы обследуют на наличие взрывоопасных веществ или предметов.

В начале 2022 года в Украине началась новая волна ложных минирований – злоумышленники сообщают о взрывчатке в ТРЦ, метро, учебник заведениях и судах.

На днях Служба безопасности Украины разоблачила на Черкащине сеть псевдоминирований, которую координировали из РоSSии. Злоумышленники сделали 9 сообщений о минировании различных заведений и учреждений через закрытые телеграм-чаты, управляемые с территории РФ.

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