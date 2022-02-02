Во Львове неизвестные "заминировали" пять улиц
Речь идет о якобы заминировании улиц Весенняя, Тракт Глинянский, Солнечная, Шевченко и Бандеры.
Анонимное сообщение о заминировании пяти улиц Львова поступило на "горячую линию" города сегодня вечером.
Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, в сообщении говорилось о якобы заминировании улиц Весенняя, Тракт Глинянский, Солнечная, Шевченко и Бандеры.
"Сообщается о том, что взрыв должен произойти в 2:00 2 февраля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что районные администрации города работают совместно со стражами порядка, согласно протоколу. Улицы обследуют на наличие взрывоопасных веществ или предметов.
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