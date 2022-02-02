Во Львове неизвестные "заминировали" пять улиц

Речь идет о якобы заминировании улиц Весенняя, Тракт Глинянский, Солнечная, Шевченко и Бандеры.

Анонимное сообщение о заминировании пяти улиц Львова поступило на "горячую линию" города сегодня вечером.

Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, в сообщении говорилось о якобы заминировании улиц Весенняя, Тракт Глинянский, Солнечная, Шевченко и Бандеры.

"Сообщается о том, что взрыв должен произойти в 2:00 2 февраля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что районные администрации города работают совместно со стражами порядка, согласно протоколу. Улицы обследуют на наличие взрывоопасных веществ или предметов.

В начале 2022 года в Украине началась новая волна ложных минирований – злоумышленники сообщают о взрывчатке в ТРЦ, метро, учебник заведениях и судах.