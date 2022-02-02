За сутки в Украине подтвердили 35 тыс. случаев COVID-19, из них более 4 тыс. – у детей

Число госпитализаций превысило 4 тыс., из-за ковида умерли 204 человека.

За сутки в Украине подтвердили 35 тыс. случаев COVID-19, из них более 4 тыс. – у детей
Фото: Стас Козлюк

Во вторник, 1 февраля, в Украине были зафиксированы 35 014 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, ковид обнаружили у 4 190 детей и 940 медработников.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, с подтвержденными и подозрительными случаями вчера были госпитализированы 4 314 пациентов. Выздоровели 9 894 человека, 204 человека умерли.

За сутки 1 февраля более 2 тысяч новых больных ковидом обнаружили в Киеве, во Львовской и Харьковской областях.

Статистика суточной заболеваемости в регионах:

  • г. Киев – 2499;
  • Винницкая область – 1252;
  • Волынская область – 1016;
  • Днепропетровская область – 1732;
  • Донецкая область – 1558;
  • Житомирская область – 1581;
  • Закарпатская область – 773;
  • Запорожская область – 963;
  • Ивано-Франковская область – 1330;
  • Киевская область – 1409;
  • Кировоградская область – 310;
  • Луганская область – 869;
  • Львовская область – 2953;
  • Николаевская область – 816;
  • Одесская область – 2725;
  • Полтавская область – 1171;
  • Ровенская область – 1695;
  • Сумская область – 1499;
  • Тернопольская область – 1329;
  • Харьковская область – 2121;
  • Херсонская область – 837;
  • Хмельницкая область – 1766;
  • Черкасская область – 940;
  • Черновицкая область – 988;
  • Черниговская область – 882.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя нет.

За все время пандемии в Украине заболели 4 130 277 человек, выздоровели от коронавируса 3 641 474 человека, от осложнений ковида умерли 100 599 украинцев.

Как сообщалось, новый подвид омикрона оказался на 33% более заразным. Производимый от штамма коронавируса SARS-CoV-2 омикрон субвариант BA.2 чаще поражает привитых и ревакцинированных. Впрочем, по убеждению датских ученых, вакцинация остается эффективной.

По состоянию на конец января омикрон был обнаружен в 20 областях Украины. Стремительное распространение этого штамма влечет за собой значительный рост новых случаев заболевания COVID-19. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской, Черновицкой, Тернопольской областях и Киеве.

За последние три недели суточное количество случаев инфицирования выросло в семь раз, госпитализаций – вдвое.

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