Дарья Белодед похвасталась сочной фигурой в купальнике с трендовыми завязками после набора веса

С тех пор как Дарья Белодед приостановила свою профессиональную карьеру, чтобы набрать вес и перейти в новую весовую категорию, она ведет активную светскую жизнь, много путешествует, делится личными фото и видео, и часто радует поклонников публикациями в личном микроблоге.

Набравшая в весе Дарья Белодед похвасталась сочной фигурой в купальнике с трендовыми завязками

На данный момент украинская спортсменка, которую прозвали самой красивой дзюдоисткой в мире отдыхает в горах. Дарья Белодед отправилась в Карпаты, чтобы провести время на свежем воздухе, покататься на лыжах и расслабиться. В Инстаграм с фанатами олимпийская призерка поделилась снимком из бассейна.

"После насыщенного дня на лыжах провожу вечер в спа. Сауна, бассейн, джакузи и вид на заснеженные горы, что еще нужно для идеального зимнего отдыха?" – задалась риторическим вопросом Дарья Белодед.

В кадре спортсменка предстала в сдельном розовом купальнике в рубчик с трендовыми завязками в зоне декольте и по бокам, продемонстрировав свою заметно изменившуюся фигуру. Девушка уложила волосы в гульку, нанесла на губы блеск и надела сдержанные аксессуары, а также набросила на плечи белый банный халат.

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Публикация от DARIA BILODID (@dariabilodid7)

Напомним, Дарья Белодед в трендовом боди похвасталась смелыми фото - как для мужского журнала.


Анастасия Березовская, Тудей

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