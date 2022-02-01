В Луцке скончался автор местного "Дома с химерами"

Николаю Голованю было 78 лет.

В Луцке на 79-м году жизни скончался скульптор Николай Головань. Его не стало в ночь на 1 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Луцкого городского совета.

"С грустью хочу сообщить, что сегодня ночью не стало Николая Голованя. Абсолютно незаурядная и знаковая личность, почетный гражданин нашего города. Рад, что мы успели реализовать аллею скульптур в центральном парке. Также в этом году в память о нем обустроим сквер на улице Драгоманова, где собрано много его работ", – отметил городской голова Игорь Полищук.

Как стало известно, в последние несколько месяцев скульптор сильно болел. У него были проблемы с сердцем.

Николай Головань – автор скульптур на пешеходной улице города Леси Украинки, в Центральном парке и других местах Луцка.

Главным произведением мастера стал его собственный дом на берегу реки Стырь. Сооружение, которое называют местным "Домом с химерами", и территория вокруг него украшена более 500 скульптурами разных стилей. Она привлекает туристов со всего мира.

Фото: wikipedia.org Дом луцкого скульптора Николая Голованя

Фото: wikipedia.org Луцкий дом с химерами

Фото: wikipedia.org

Фото: wikipedia.org

Фото: wikipedia.org

Как сообщалось, в ноябре прошлого года умер известный харьковский скульптор Сейфаддин Гурбанов. Причиной смерти 59-летнего художника стал коронавирус.