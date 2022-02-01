В Киеве полиция ликвидировала банду, которая похищала людей и требовала у них деньги

Киевские правоохранители задержали шесть мужчин, занимавшихся запугиванием, похищением жителей столицы и вымоганием денег.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева , работу организованной группы "наладил" 29-летний иностранец.

Сначала злоумышленники собирали информацию о потенциальной жертве. Тогда нападали у дома, где жил человек и требовали средства. Если потерпевший сопротивлялся, его насильно сажали в авто, запугивая уже там.

Правонарушители также звонили своим жертвам с требованиями делать новые платежи. Если те отказывались, группа проникала в их дома и забирала оттуда ценные вещи и деньги.

Правоохранители получили оперативную информацию о деятельности организованной группы и задержали злоумышленников. Все они – ранее не судимы.

"По согласованию с Киевской городской прокуратурой следователи сообщили пяти мужчинам о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины - незаконное лишение свободы или похищение человека, ч. 5 ст. 186 Уголовного кодекса Украины - грабеж и ч.4 ст.189 Уголовного кодекса Украины – вымогательство, за которое им грозит до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества, а шестому – 31-летнему киевлянину, по ч. 4 ст.189 Уголовного кодекса Украины – вымогательство, санкция которого предусматривает до двенадцати лет заключения", - сообщает пресс-служба полиции.

Дело будет рассматривать Деснянский районный суд.

Напомним, в Мариуполе в декабре 2021 года разоблачили банду, которая похищала людей их заниматься наркоторговлей.

В ноябре 2021-го в Херсонской области задержали рэкетиров, которые требовали у местного фермера миллион гривен.