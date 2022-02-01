ГБР опровергло слухи о самоубийстве нацгвардейца, расстрелявшего сослуживцев

Артемий Рябчук находится под стражей, "его жизни и здоровью ничего не угрожает".

ГБР опровергло слухи о самоубийстве нацгвардейца, расстрелявшего сослуживцев
Фото: скрин видео

Государственное бюро расследований опровергло слухи о самоубийстве Артемия Рябчука, подозреваемого в расстреле военнослужащих Нацгвардии в Днепре.

Пресс-служба ГБР сообщает, что эта информация полностью не соответствует действительности.

"Подозреваемый находится под стражей, его жизни и здоровью ничего не угрожает", – говорится в заявлении.

В ГБР заверили, что делают все возможное, чтобы поскорее завершить досудебное расследование по этому резонансному делу и привлечь виновных к ответственности.

Также в Бюро призвали журналистов использовать официальную информацию и не распространять фейки.

Напомним, солдату-срочнику Национальной гвардии 20-летнему Артемию Рябчуку объявили подозрение по трем статьям Уголовного кодекса: умышленное убийство (ст. 115), дезертирство (ст. 408) и похищение и присвоение оружия и боеприпасов. В ночь на 27 января он из автомата расстрелял караул, после чего скрылся с оружием. Среди погибших – четверо военных и гражданская женщина. Ранены еще пять человек.

Парня задержали возле Подгороднего под Днепром, после того как он сам попросил прохожую позвонить в полицию и сообщить его местонахождение.

Министр внутренних дел инициировал создание специальной комиссии, которая должна выяснить причины трагедии и то, как он прошел психиатрическую экспертизу и получил доступ к оружию.

После трагедии на "Южмаше" командующий Нацгвардией Николай Балан подал в отставку.

Вчера ГБР пришло с обысками в часть, где служил Артемий Рябчук.

Кировский райсуд Днепра назначил Рябчуку меру пресечения в виде ареста без альтернативы залогу. Комиссия должна установить, является ли он вменяемым. Также проводится проверка данных, которые Рябчука травили в воинской части.

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