ГБР опровергло слухи о самоубийстве нацгвардейца, расстрелявшего сослуживцев
Артемий Рябчук находится под стражей, "его жизни и здоровью ничего не угрожает".
Государственное бюро расследований опровергло слухи о самоубийстве Артемия Рябчука, подозреваемого в расстреле военнослужащих Нацгвардии в Днепре.
Пресс-служба ГБР сообщает, что эта информация полностью не соответствует действительности.
"Подозреваемый находится под стражей, его жизни и здоровью ничего не угрожает", – говорится в заявлении.
В ГБР заверили, что делают все возможное, чтобы поскорее завершить досудебное расследование по этому резонансному делу и привлечь виновных к ответственности.
Также в Бюро призвали журналистов использовать официальную информацию и не распространять фейки.
Напомним, солдату-срочнику Национальной гвардии 20-летнему Артемию Рябчуку объявили подозрение по трем статьям Уголовного кодекса: умышленное убийство (ст. 115), дезертирство (ст. 408) и похищение и присвоение оружия и боеприпасов. В ночь на 27 января он из автомата расстрелял караул, после чего скрылся с оружием. Среди погибших – четверо военных и гражданская женщина. Ранены еще пять человек.
Парня задержали возле Подгороднего под Днепром, после того как он сам попросил прохожую позвонить в полицию и сообщить его местонахождение.
Министр внутренних дел инициировал создание специальной комиссии, которая должна выяснить причины трагедии и то, как он прошел психиатрическую экспертизу и получил доступ к оружию.
После трагедии на "Южмаше" командующий Нацгвардией Николай Балан подал в отставку.
Вчера ГБР пришло с обысками в часть, где служил Артемий Рябчук.
Кировский райсуд Днепра назначил Рябчуку меру пресечения в виде ареста без альтернативы залогу. Комиссия должна установить, является ли он вменяемым. Также проводится проверка данных, которые Рябчука травили в воинской части.