Александра Зарицкая удивила фотографией в нижнем белье

Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая за последние полгода кардинально изменилась. 29-летняя исполнительница заметно похудела и продолжает стремительно терять вес. Сейчас она выглядит действительно замечательно и не прочь похвастаться своими новыми формами.

На публике солистка KAZKA стала появляться в облегающих нарядах, демонстрируя свои постройневшие ноги, подкачанные ягодицы, узкую талию и подтянутый живот. Изменилась не только внешность певицы, но и сама Александра Зарицкая стала излучать совершенно иную энергию. В ее поведении и во взгляде читается стопроцентная уверенность в себе. Ведь только полностью довольный собой человек поделится снимком, который публике показала артистка.

В личном аккаунте в Инстаграм-сториз Александра Зарицкая опубликовала совершенно неожиданный кадр. Она сделала селфи, позируя напротив зеркала в бюстгальтере, продемонстрировав не только пышную грудь, но и узкую талию, плоский живот, стройные руки и утонченные ключицы. Также звезда похвасталась татуировками, украшающими ее тело. Один нательный рисунок разместился у нее прямо под грудью, а другие на руках.

Последнее время публикации звезды собирают массу восхищения у поклонников, которые отмечают, насколько хорошо выглядит Саша. И правда, артистка проделала большую работу над собой ради новой жизни.

Напомним, солистка KAZKA удивила внешним видом в облегающем синем комбинезоне, как у Ким Кардашьян.