В Харьковской области будут судить полицейских, которые пытали мужчину, чтобы тот признался в убийстве

Для прикрытия привлекли судебно-медицинского эксперта, который "не обнаружил" у потерпевшего телесные повреждения.

Следователи Государственного бюро расследований завершили расследование в отношении заместителя начальника одного из отделов полиции Харьковщины и оперуполномоченного сектора криминальной полиции, которые с извращениями пытали мужчину. В настоящее время обвинительные акты направлены в суд.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Отмечается, что будут судить заведующего одним из районных бюро судебно-медицинской экспертизы, который помогал скрыть преступление.

По данным следствия, сотрудники полиции расследовали убийство в одном из сел Харьковщины. Они не имели достаточных доказательств, но хотели поскорее раскрыть преступление и решили определить "виновным" товарища умершего.

"Правоохранители зашли в дом 61-летнего мужчины, который на тот момент спал. Они сразу начали его избивать и душить деревянной палкой. Требовали признаться в убийстве. Далее надели наручники и отвезли в участок, где пытки продолжились. Более часа правоохранители избивали мужчину пластиковой бутылкой с водой по голове. А заместитель начальника отдела полиции не ограничился избиением - он надел резиновые перчатки и начал сдавливать и оттягивать гениталии потерпевшему. Не выдержав пыток, мужчина взял на себя вину за убийство товарища", - рассказали в ДБР.

Фото: dbr.gov.ua

Для прикрытия полицейские привлекли судебно-медицинского эксперта, который провел исследование и "не обнаружил" у потерпевшего телесные повреждения

Таким образом, двое правоохранителей обвиняются в пытках (ч. 2 ст. 127 УК Украины). Им грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Заведующий районным бюро суд-мед-экспертизы обвиняется в предоставлении заведомо ложного заключения органу досудебного расследования, совмещенному с обвинением в тяжком преступлении (ч. 2 ст. 384 УК Украины). Ему грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Напомним, в сентябре прошлого года было сообщено о подозрении заместителю начальника одного из отделов Чугуевского управления полиции Харьковской области в звании подполковника, пытавшего задержанного ради признания в убийстве.