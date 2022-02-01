За сутки в Украине зафиксировали 30 768 новых случаев ковида

За прошедшие сутки, 31 января, в Украине были зафиксированы 30 768 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 4056 детей и 337 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 2 069 человек, 192 пациента умерли. Выздоровели 8 835 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 4 095 263 человека, выздоровели – 3 631 580. От осложнений заболевания умерли 100 395 человек.

Всего было проведено 18 113 574 ПЦР-тестирования.

Статистика в регионах за сутки:

г. Киев – 2363;

– 2363; Винницкая область – 1654;

Волынская область – 628;

Днепропетровская область – 1418;

Донецкая область – 1167;

Житомирская область – 533;

Закарпатская область – 787;

Запорожская область – 835;

Ивано-Франковская область – 907;

Киевская область – 1174;

Кировоградская область – 258;

Луганская область – 756;

Львовская область – 3411;

Николаевская область – 802;

Одесская область – 2471;

Полтавская область – 995;

Ровенская область – 1441;

Сумская область – 1308;

Тернопольская область – 1441;

Харьковская область – 1977;

Херсонская область – 441;

Хмельницкая область – 1070;

Черкасская область – 1029;

Черновицкая область – 1010;

Черниговская область – 892.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Также за прошедшие сутки 65 655 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 23 278 человек, вторую – 25 525, дополнительную – 480, бустерную – 16 372 человека.

С начала вакцинальной кампании были привиты 15 347 953 человека, из них получили первую дозу – 15 347 951 человек, получили две дозы – 14 645 012 человек, получили дополнительную дозу – 17 175 человек, бустерную дозу – 356 098 человек. В общей сложности было сделано 30 366 236 прививок.

Напомним, 31 января президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание по противодействию распространению коронавируса и отметил, что сейчас необходимо постоянно на разных уровнях напоминать гражданам о целесообразности вакцинации.

Минздрав прогнозирует увеличение количества больных в пределах 40-60 тысяч в сутки и пиковые значения заболеваемости уже через неделю-две.