За сутки в Украине зафиксировали 30 768 новых случаев ковида

Госпитализированы 2 069 человек, 192 пациента умерли

За сутки в Украине зафиксировали 30 768 новых случаев ковида
Фото: КМДА

За прошедшие сутки, 31 января, в Украине были зафиксированы 30 768 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 4056 детей и 337 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы за сутки 2 069 человек, 192 пациента умерли. Выздоровели 8 835 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 4 095 263 человека, выздоровели – 3 631 580. От осложнений заболевания умерли 100 395 человек.

Всего было проведено 18 113 574 ПЦР-тестирования.

Статистика в регионах за сутки:

  • г. Киев – 2363;
  • Винницкая область – 1654;
  • Волынская область – 628;
  • Днепропетровская область – 1418;
  • Донецкая область – 1167;
  • Житомирская область – 533;
  • Закарпатская область – 787;
  • Запорожская область – 835;
  • Ивано-Франковская область – 907;
  • Киевская область – 1174;
  • Кировоградская область – 258;
  • Луганская область – 756;
  • Львовская область – 3411;
  • Николаевская область – 802;
  • Одесская область – 2471;
  • Полтавская область – 995;
  • Ровенская область – 1441;
  • Сумская область – 1308;
  • Тернопольская область – 1441;
  • Харьковская область – 1977;
  • Херсонская область – 441;
  • Хмельницкая область – 1070;
  • Черкасская область – 1029;
  • Черновицкая область – 1010;
  • Черниговская область – 892.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Также за прошедшие сутки 65 655 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 23 278 человек, вторую – 25 525, дополнительную – 480, бустерную – 16 372 человека.

С начала вакцинальной кампании были привиты 15 347 953 человека, из них получили первую дозу – 15 347 951 человек, получили две дозы – 14 645 012 человек, получили дополнительную дозу – 17 175 человек, бустерную дозу – 356 098 человек. В общей сложности было сделано 30 366 236 прививок.

Напомним, 31 января президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание по противодействию распространению коронавируса и отметил, что сейчас необходимо постоянно на разных уровнях напоминать гражданам о целесообразности вакцинации.

Минздрав прогнозирует увеличение количества больных в пределах 40-60 тысяч в сутки и пиковые значения заболеваемости уже через неделю-две.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине за сутки подтвердили почти 32,5 тыс. случаев ковида – больше всего с начала пандемииВ Украине за сутки подтвердили почти 32,5 тыс. случаев ковида – больше всего с начала пандемии
Нацгвардеец, расстрелявший сослуживцев на "Южмаше", сдался сам (обновлено)Нацгвардеец, расстрелявший сослуживцев на "Южмаше", сдался сам (обновлено)
В Сумах пьяный мужчина "заминировал" поезд и наблюдал у вокзала, что из этого будетВ Сумах пьяный мужчина "заминировал" поезд и наблюдал у вокзала, что из этого будет
В центре Киева охранник во время конфликта с незнакомцами произвел несколько выстрелов из автоматаВ центре Киева охранник во время конфликта с незнакомцами произвел несколько выстрелов из автомата
"Квартал 95" грубо нарушил закон"Квартал 95" грубо нарушил закон
Блок рекламы


Похожие новости
В воскресенье в Украине подтвердили 22 тыс. случаев ковида, из них почти 3 тыс. – на ЛьвовщинеВ воскресенье в Украине подтвердили 22 тыс. случаев ковида, из них почти 3 тыс. – на Львовщине
За сутки в Украине зафиксировали более 24 тысяч новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали более 24 тысяч новых случаев ковида
В Украине зафиксировали новый суточный рекорд по количеству новых случаев коронавирусаВ Украине зафиксировали новый суточный рекорд по количеству новых случаев коронавируса
За сутки в Украине обнаружили 34 408 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине обнаружили 34 408 новых случаев ковида
В Украине за сутки подтвердили почти 32,5 тыс. случаев ковида – больше всего с начала пандемииВ Украине за сутки подтвердили почти 32,5 тыс. случаев ковида – больше всего с начала пандемии
7-летний ученик "заминировал" частную школу в Новых Петровцах под Киевом7-летний ученик "заминировал" частную школу в Новых Петровцах под Киевом
За сутки в Украине зафиксировали 24 321 новый случай ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 24 321 новый случай ковида
За сутки в Украине зафиксировали 12 915 новых случаев наводненияЗа сутки в Украине зафиксировали 12 915 новых случаев наводнения
За сутки в Украине подтвердили более 15 тысяч новых случаев ковидаЗа сутки в Украине подтвердили более 15 тысяч новых случаев ковида
В Украине подтвердили более 22 тысяч новых случаев коронавирусаВ Украине подтвердили более 22 тысяч новых случаев коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости