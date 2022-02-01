За сутки в Украине зафиксировали 30 768 новых случаев ковида
Госпитализированы 2 069 человек, 192 пациента умерли
За прошедшие сутки, 31 января, в Украине были зафиксированы 30 768 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 4056 детей и 337 медработников.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Госпитализированы за сутки 2 069 человек, 192 пациента умерли. Выздоровели 8 835 человек.
За все время пандемии в Украине заболели – 4 095 263 человека, выздоровели – 3 631 580. От осложнений заболевания умерли 100 395 человек.
Всего было проведено 18 113 574 ПЦР-тестирования.
Статистика в регионах за сутки:
- г. Киев – 2363;
- Винницкая область – 1654;
- Волынская область – 628;
- Днепропетровская область – 1418;
- Донецкая область – 1167;
- Житомирская область – 533;
- Закарпатская область – 787;
- Запорожская область – 835;
- Ивано-Франковская область – 907;
- Киевская область – 1174;
- Кировоградская область – 258;
- Луганская область – 756;
- Львовская область – 3411;
- Николаевская область – 802;
- Одесская область – 2471;
- Полтавская область – 995;
- Ровенская область – 1441;
- Сумская область – 1308;
- Тернопольская область – 1441;
- Харьковская область – 1977;
- Херсонская область – 441;
- Хмельницкая область – 1070;
- Черкасская область – 1029;
- Черновицкая область – 1010;
- Черниговская область – 892.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Также за прошедшие сутки 65 655 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 23 278 человек, вторую – 25 525, дополнительную – 480, бустерную – 16 372 человека.
С начала вакцинальной кампании были привиты 15 347 953 человека, из них получили первую дозу – 15 347 951 человек, получили две дозы – 14 645 012 человек, получили дополнительную дозу – 17 175 человек, бустерную дозу – 356 098 человек. В общей сложности было сделано 30 366 236 прививок.
Напомним, 31 января президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание по противодействию распространению коронавируса и отметил, что сейчас необходимо постоянно на разных уровнях напоминать гражданам о целесообразности вакцинации.
Минздрав прогнозирует увеличение количества больных в пределах 40-60 тысяч в сутки и пиковые значения заболеваемости уже через неделю-две.