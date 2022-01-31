Суд освободил от наказания студента КПИ, установившего скрытую камеру в женской душевой

Парень совершил уголовное правонарушение впервые, искренне раскаивается и признает свою вину.

?Суд освободил от наказания студента КПИ, установившего скрытую камеру в женской душевой
Архівне фото
Фото: www.mirbonus.ru

Соломенский районный суд Киева освободил от уголовной ответственности студента Киевского политехнического института, который установил скрытую камеру в женской душевой общежития.

Об этом идет речь в решении суда.

Отмечается, что адвокат студента предложил закрыть дело из-за "действенного раскаяния" обвиняемого. Кроме того, две потерпевших по этому делу попросили закрыть уголовное производство, поскольку не имеют претензий и получили возмещение.

Защитник также отметил, что парень совершил уголовное правонарушение впервые, искренне раскаивается и признает свою вину.

Суд поддержал позицию адвоката и освободил парня от уголовной ответственности, а производство против него – закрыл.

Напомним, в конце октября 2021 года студентки КПИ обнаружили в женской душевой общежития №7 скрытую камеру. Благодаря записанному на ней видео удалось распознать лицо студента, который эту камеру установил.

Дело получило огласку после того, как студентки обратились к руководству вуза и в полицию. Правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса (нарушение неприкосновенности личной жизни).

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