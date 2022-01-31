ГБР отправило в суд дело сотрудников исправительных колоний, продававших осужденным наркотики

Инспекторы пытались организовать у себя на работе каналы наркотрафика.

ГБР отправило в суд дело сотрудников исправительных колоний, продававших осужденным наркотики
Фото: Пресслужба ДБР

Пред судом предстанут сотрудники Ладыжинской исправительной колонии №39 и Вознесенской исправительной колонии №72, подозреваемые в поставке заключенным наркотических веществ.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, которое вело досудебное расследование.

В августе 2021 года инспектор Ладыжинской колонии №39 поместил наркотики в полиэтиленовый пакет, положил его в банку с вареньем и пытался пронести на территорию заведения. Затем планировал продать "товар" осужденному. Наркотики обнаружили при осмотре злоумышленника.

В октябре 2021 года с поличным поймали сотрудника Вознесенской колонии.

"Он решил подзаработать и «по просьбе» осужденных купил наркотики и пытался занести их на работу. Наркотические средства были обнаружены при осмотре в личных вещах правоохранителя", – говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

Обом злоумышленникам инкриминируют часть 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное приобретение, перевозку, хранение с целью сбыта особо опасного наркотического средства. А это лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что недавно СБУ ликвидировала банды в исправительных колониях Луцка и Ровно. Злоумышленники наладили поставки наркотиков осужденным.

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