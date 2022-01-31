Омикрон обнаружили уже в 20 областях Украины

За последние три недели суточная заболеваемость выросла в 7 раз.

Омикрон обнаружили уже в 20 областях Украины
Фото: facebook/КНП "Бердичевская городская больница" Бердичевского городского совета

Штамм коронавируса омикрон обнаружен уже в 20 областях Украины. Стремительное распространение этого штамма влечет за собой значительный рост новых случаев заболевания COVID-19. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской, Черновицкой, Тернопольской областях и Киеве. За последние три недели суточное количество случаев инфицирования возросло в семь раз, госпитализаций – вдвое, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Несмотря на обнадеживающую тенденцию, что количество людей, тяжело заболевших и нуждающихся в лечении в стационаре, не растет такими же темпами, что и общее количество случаев инфицирования COVID-19, вирус все еще представляет серьезную угрозу, особенно для групп риска и невакцинированных", – заметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По данным Минздрава, количество новых зарегистрированных случаев за прошлую неделю снова почти удвоилось по сравнению с позапрошлой: 194 тысячи против 110 тысяч.

Больше всего увеличилось количество случаев на территории Житомирской области – в два раза. Ивано-Франковская область, которая стала лидером прироста позапрошлой недели и оказалась на красном уровне эпидопасности, на прошлой неделе имела значительно более низкий прирост в +35,6%.

Украина сегодня находится на 46 месте среди 54 территорий Европейского региона Всемирной организации здравоохранения по количеству случаев на 100 тыс. населения за последние 14 дней.

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