В киевском костеле святого Николая закончили противоаварийные работы

Стоимость работ составила 21,5 млн. гривен, ее покрыли за счет благотворительных взносов.

31 января завершили противоаварийные работы в костеле Святого Николая в Киеве, где 3 сентября произошел пожар.

Фото: facebook.com/MasiNayyem

На противоаварийные работы потратили 21,5 млн. гривен, стоимость всех работ покрыли благодаря благотворительным взносам, в том числе от крупного бизнеса.

Об этом сообщил основатель юридической компании "Миллер" и член рабочей группы Маси Найем.

"Сразу после пожара, произошедшего в Костеле 3 сентября 2021 года, 21 украинский бизнесмен сообщили, что готовы профинансировать преодоление последствий такого пожара. Министерство культуры и информационной политики 14 сентября 2021 года образовало рабочую группу по вопросам общественного контроля за ходом выполнения аварийно-восстановительных работ памятника архитектуры национального значения - Костела Святого Николая. Меня, как представителя бизнеса, включили в состав рабочей группы", – написал Найем на своей странице в Facebook.

Следующим этапом будет реставрация костела, которую планируется завершить к 1 июня этого года. После этого здание будет отдано в пользование приходу Святого Николая.

Фото: facebook.com/MasiNayyem

Противоаварийные работы в костеле стартовали в начале декабря. Планировалось, что компания "Укрспецреставрация" за два месяца должна была укрепить окна, отремонтировать пол, очистить здание от сажи, отремонтировать системы отопления, электроснабжения и освещения, пожаротушения, установить защитные сетки и демонтировать навесные аварийные элементы.

Оценочная стоимость ликвидации последствий пожара составила 19,5 млн. грн.

Костел святого Николая – римско-католический костел в Киеве, один из двух, построенных в городе до 1917 года. Расположен в центре на Большой Васильковской улице. Храм построен в 1899-1909 годах в неоготическом стиле архитектором Владиславом Городецким. С 1980 года здание стали использовать в качестве концертного зала здания органной и камерной музыки.

До пожара в костеле располагалась государственная организация "Национальное здание органной и камерной музыки Украины".

3 сентября в органе костела произошло короткое замыкание, приведшее к пожару и уничтожению инструмента.

После пожара члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций выступили за безвозмездное возвращение костела святого Николая в Киеве в собственность Католической церкви, и правительство согласилось это сделать.

На восстановление костела в Киеве, по подсчетам Минкультуры, понадобится 75 млн. гривен.

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