Маричка Падалко удивила снимком без макияжа

Маричка Падалко не перестает удивлять своих многочисленных поклонников своим внешним видом. В возрасте 45 лет ей едва дают 30. Родив троих детей, успешной украинской ведущей удалось сохранить стройную фигуру, однако это не все, чем она может впечатлить. С фанатами артистка поделилась снимком без макияжа.

В личном аккаунте в Инстаграм Маричка Падалко сообщила, что вместе со своим супругом приняла участие в мини-забеге, пробежав 9 километров в рамках Петропавловского полумарафона на аэродроме Чайка.

"Погода была фантастическая, организация тоже, особенная музыка. Я еще каким-то образом заняла на своей дистанции 5 место, хотя дети отнеслись к этому скептически. Егор дома: "Дети, мама заняла пятое место!" Миха: "Там что было так мало людей?" - рассказала поклонникам Маричка Падалко.

На фото, которыми звезда поделилась в личном микроблоге, она предстала в леггинсах, кроссовках, курточке и шапке, а также абсолютно без макияжа. 45-летняя ведущая может похвастаться красивой бархатистой кожей, ровным тоном лица, отсутствием глубоких морщин, высыпаний, покраснений или пигментации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марічка Падалко (@marichkapadalko)

Напомним, 45-летняя Маричка Падалко в мини-платье впечатлила фанатов: “Такая хрупкая“.