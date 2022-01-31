За последнюю неделю января прививки от COVID-19 получили почти 450 тыс. украинцев

За неделю с 24 по 30 января 2022 года в Украине 448 489 человек получили прививки против COVID-19. Всего в стране были сделаны 30 300 581 прививка.

По данным Министерства здравоохранения, на прошлой неделе первой дозой были вакцинированы 160 557 человек, второй – 153 403 человека. Дополнительной дозой привили 3 587 человек, бустерной – 130 942 человека.

За сутки 30 января в Украине против COVID-19 были вакцинированы 20 983 человека. Первую дозу получили 6 524 человека, вторую дозу - 7 653 человека, дополнительную - 98 человек, бустерную - 6 708 украинцев.

С начала кампании суммарное количество прививок составляет 30 300 581. Из них первую дозу получили 15 324 673 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 14 619 487 украинцев. Дополнительной дозой привиты 16 695 человек, бустерной – 339 726 человек.

Напомним, на прошлой неделе СМИ со ссылкой на правительственное постановление сообщили, что срок между основной вакцинацией и бустером был сокращен до 90 дней. Однако Минздрав уточнил, что постановление Кабмина №677 от 19 января не касается правил получения бустерной дозы. Оно регулирует вопросы, связанные с получением и использованием сертификатов COVID.

Следовательно, общие рекомендации по бустерным дозам остаются без изменений:

людям, прошедшим полный курс вакцинации, бустерная доза вводится через 6-9 месяцев.

отдельной категории людей – иммунокомпрометированным – бустерная доза вводится через 3-6 месяцев после дополнительной дозы.

При формировании COVID-сертификата после бустерной дозы в него будет вноситься соответствующая отметка "booster/бустер".