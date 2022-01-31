В воскресенье в Украине подтвердили 22 тыс. случаев ковида, из них почти 3 тыс. – на Львовщине
В выходные ковидная статистика традиционно ползет вниз.
В воскресенье, 30 января, в Украине подтвердили 22 026 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, ковид обнаружили у 2 865 детей и 337 медработников.
По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, с подтвержденными и подозрительными случаями вчера были госпитализированы 2 322 человека. Выздоровели 4 346 человек, 48 пациентов умерли.
За сутки 30 января больше всего новых больных ковидом обнаружили во Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской и Сумской областях.
Статистика суточной заболеваемости в регионах:
- г. Киев – 1026;
- Винницкая область – 1070;
- Волынская область – 420;
- Днепропетровская область – 781;
- Донецкая область – 584;
- Житомирская область – 1576;
- Закарпатская область – 684;
- Запорожская область – 142;
- Ивано-Франковская область – 1006;
- Киевская область – 591;
- Кировоградская область – 233;
- Луганская область – 130;
- Львовская область – 2934;
- Николаевская область – 537;
- Одесская область – 1412;
- Полтавская область – 291;
- Ровенская область – 823;
- Сумская область – 1331;
- Тернопольская область – 1124;
- Харьковская область – 1294;
- Херсонская область – 452;
- Хмельницкая область – 2092;
- Черкасская область – 432;
- Черновицкая область – 870;
- Черниговская область – 191.
Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя нет.
За все время пандемии в Украине заболели 4 064 495 человек, выздоровели от коронавируса 3 622 745 человек, от осложнений ковида умерли 100 203 украинца.
В выходные ковидная статистика традиционно ползет вниз. Так, в последний рабочий день на прошлой неделе обнаружили рекордные 37,3 тыс. случаев COVID-19. В субботу, 29 января, в Украине подтвердили 24,5 тыс. случаев ковида.