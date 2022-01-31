В воскресенье в Украине подтвердили 22 тыс. случаев ковида, из них почти 3 тыс. – на Львовщине

В выходные ковидная статистика традиционно ползет вниз.

В воскресенье в Украине подтвердили 22 тыс. случаев ковида, из них почти 3 тыс. – на Львовщине
Фото: Биокор

В воскресенье, 30 января, в Украине подтвердили 22 026 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, ковид обнаружили у 2 865 детей и 337 медработников.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, с подтвержденными и подозрительными случаями вчера были госпитализированы 2 322 человека. Выздоровели 4 346 человек, 48 пациентов умерли.

За сутки 30 января больше всего новых больных ковидом обнаружили во Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской и Сумской областях.

Статистика суточной заболеваемости в регионах:

  • г. Киев – 1026;
  • Винницкая область – 1070;
  • Волынская область – 420;
  • Днепропетровская область – 781;
  • Донецкая область – 584;
  • Житомирская область – 1576;
  • Закарпатская область – 684;
  • Запорожская область – 142;
  • Ивано-Франковская область – 1006;
  • Киевская область – 591;
  • Кировоградская область – 233;
  • Луганская область – 130;
  • Львовская область – 2934;
  • Николаевская область – 537;
  • Одесская область – 1412;
  • Полтавская область – 291;
  • Ровенская область – 823;
  • Сумская область – 1331;
  • Тернопольская область – 1124;
  • Харьковская область – 1294;
  • Херсонская область – 452;
  • Хмельницкая область – 2092;
  • Черкасская область – 432;
  • Черновицкая область – 870;
  • Черниговская область – 191.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя нет.

За все время пандемии в Украине заболели 4 064 495 человек, выздоровели от коронавируса 3 622 745 человек, от осложнений ковида умерли 100 203 украинца.

В выходные ковидная статистика традиционно ползет вниз. Так, в последний рабочий день на прошлой неделе обнаружили рекордные 37,3 тыс. случаев COVID-19. В субботу, 29 января, в Украине подтвердили 24,5 тыс. случаев ковида.

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