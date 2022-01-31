В воскресенье в Украине подтвердили 22 тыс. случаев ковида, из них почти 3 тыс. – на Львовщине

В выходные ковидная статистика традиционно ползет вниз.

В воскресенье, 30 января, в Украине подтвердили 22 026 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, ковид обнаружили у 2 865 детей и 337 медработников.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, с подтвержденными и подозрительными случаями вчера были госпитализированы 2 322 человека. Выздоровели 4 346 человек, 48 пациентов умерли.

За сутки 30 января больше всего новых больных ковидом обнаружили во Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской и Сумской областях.

Статистика суточной заболеваемости в регионах:

г. Киев – 1026;

– 1026; Винницкая область – 1070;

Волынская область – 420;

Днепропетровская область – 781;

Донецкая область – 584;

Житомирская область – 1576;

Закарпатская область – 684;

Запорожская область – 142;

Ивано-Франковская область – 1006;

Киевская область – 591;

Кировоградская область – 233;

Луганская область – 130;

Львовская область – 2934;

Николаевская область – 537;

Одесская область – 1412;

Полтавская область – 291;

Ровенская область – 823;

Сумская область – 1331;

Тернопольская область – 1124;

Харьковская область – 1294;

Херсонская область – 452;

Хмельницкая область – 2092;

Черкасская область – 432;

Черновицкая область – 870;

Черниговская область – 191.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя нет.

За все время пандемии в Украине заболели 4 064 495 человек, выздоровели от коронавируса 3 622 745 человек, от осложнений ковида умерли 100 203 украинца.

В выходные ковидная статистика традиционно ползет вниз. Так, в последний рабочий день на прошлой неделе обнаружили рекордные 37,3 тыс. случаев COVID-19. В субботу, 29 января, в Украине подтвердили 24,5 тыс. случаев ковида.