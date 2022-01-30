В Киевской области задержали подозреваемого в убийстве супругов с Волыни

Предварительно между нападавшим и мужчиной произошел словесный конфликт.

В Киевской области полиция задержала 52-летнего жителя города Василькова, подозреваемого в убийстве семьи предпринимателей с Волыни.

Об этом сообщили в областной полиции.

Вечером 29 января на Обуховщине был обнаружен черный фургон с телами двух человек. На теле погибших предпринимателей правоохранители обнаружили многочисленные ушибы и колото-резаные раны.

Полиция выяснила, что 45-ти и 50-летний предприниматели приехали на Киевщину с Волыни по делам.

Предварительно между нападавшим и мужчиной произошел словесный конфликт, после чего злоумышленник нанес ему многочисленные удары молотком. Затем злоумышленник несколько раз ударил ножом жену предпринимателя, в результате чего женщина погибла.

Подозреваемый пытался скрыть следы преступления: положил тела предпринимателей в фургон и увез на одну из улиц Василькова, где и бросил.

“С изуродованными телами супругов палач ехал по городу, а затем бросил фургон неподалеку от центра Василькова. Этот черный автомобиль мы осматривали вчера вечером, когда прибыли на место происшествия. Из-за многочисленных ранений на теле жертв снег краснел от крови”, – сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.

Напомним, двум жителям Мелитопольского района сообщено о подозрении в похищении и умышленном убийстве малолетнего ребенка в августе 2021 года.

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