В Днепре утонул 17-летний парень

Молодой человек хотел искупаться в реке.

Фото: ГСЧС

В Днепре водолазы-спасатели достали из воды утонувшего 17-летнего парня.

Об этом сообщили местные спасатели.

Информацию о том, что подросток провалился под лед, спасатели получили 29 января в 21:54.

Событие произошло в областном центре на пляже Монастырского острова.

"По прибытии к месту происшествия водолазы-спасатели предварительно установили, что при попытке купания в реке 2 ребят (2004 и 2004 года рождения) провалились под лед на расстоянии 30 метров от берега", - говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

Один из них выбрался на лед, другой подросток скрылся под водой.

Водолазы нашли погибшего в 11:00 30 января в 50 метрах от берега и на глубине 6 метров.

Напомним, с начала 2022 года на водоемах Украины погибли почти 30 человек.

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