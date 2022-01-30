В возрасте 85 лет из жизни ушел один из самых известных советских актеров Леонид Куравлев.

Об этом сообщили в Союзе кинематографистов РоSSии, пишут роSSийские СМИ .

Смерть актера подтвердил его сын Василий.

В начале января артиста госпитализировали в больницу в Коммунарке. Как сообщал его сын, актеру сделали тест на коронавирус, показавший отрицательный результат, тогда врачи начали лечить его от пневмонии.

Через две недели пневмонию у артиста вылечили, но в итоге предоставили паллиативный статус и решили перевести в хоспис.

Куравлев сыграл в 200 фильмах, его самые известные роли были в кинолентах "Вий", "Афоня" и "Иван Васильевич меняет профессию".

Отметим, актер в 2014 году подписал письмо в поддержку политики президента РоSSии Владимира Путина по поводу роSSийской военной интервенции в Украине.