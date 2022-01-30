За сутки в Украине зафиксировали более 24 тысяч новых случаев ковида
От осложнений умерло 94 человека.
За субботу, 29 января, в Украине зафиксированы 24 508 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.
От осложнений умерло 94 человека.
Также за минувшие сутки госпитализированы 3 692 человек, выздоровели - 3 145.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 1 058;
Винницкая область – 986;
Волынская область – 395;
Днепропетровская область – 688;
Донецкая область – 643;
Житомирская область – 2 013;
Закарпатская область – 439;
Запорожская область – 394;
Ивано-Франковская область – 1 664;
Киевская область – 644;
Кировоградская область – 214;
Луганская область – 264;
Львовская область – 3 043;
Николаевская область – 486;
Одесская область – 1 175;
Полтавская область – 306;
Ровенская область – 1 172;
Сумская область – 1 554;
Тернопольская область – 884;
Харьковская область – 1 722;
Херсонская область – 448;
Хмельницкая область – 1 883;
Черкасская область – 541;
Черновицкая область – 924;
Черниговская область – 968.
За все время пандемии в Украине заболели 4 042 469 человек, выздоровели – 3 618 402, зафиксировано 100 125 летальных исходов и проведено 18 009 334 ПЦР-тестирований.
Напомним, за пятницу, 28 января, в Украине подтвердили 37 351 случай коронавирусной болезни COVID-19. Это рекордное количество новых случаев ковида за сутки с начала пандемии.
Министерство здравоохранения прогнозирует увеличение количества больных коронавирусом в пределах 40-60 тысяч в сутки и пиковые значения заболеваемости уже через неделю-две.