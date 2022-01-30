За сутки в Украине зафиксировали более 24 тысяч новых случаев ковида

За субботу, 29 января, в Украине зафиксированы 24 508 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

От осложнений умерло 94 человека.

Также за минувшие сутки госпитализированы 3 692 человек, выздоровели - 3 145.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1 058;

Винницкая область – 986;

Волынская область – 395;

Днепропетровская область – 688;

Донецкая область – 643;

Житомирская область – 2 013;

Закарпатская область – 439;

Запорожская область – 394;

Ивано-Франковская область – 1 664;

Киевская область – 644;

Кировоградская область – 214;

Луганская область – 264;

Львовская область – 3 043;

Николаевская область – 486;

Одесская область – 1 175;

Полтавская область – 306;

Ровенская область – 1 172;

Сумская область – 1 554;

Тернопольская область – 884;

Харьковская область – 1 722;

Херсонская область – 448;

Хмельницкая область – 1 883;

Черкасская область – 541;

Черновицкая область – 924;

Черниговская область – 968.

За все время пандемии в Украине заболели 4 042 469 человек, выздоровели – 3 618 402, зафиксировано 100 125 летальных исходов и проведено 18 009 334 ПЦР-тестирований.

Напомним, за пятницу, 28 января, в Украине подтвердили 37 351 случай коронавирусной болезни COVID-19. Это рекордное количество новых случаев ковида за сутки с начала пандемии.

Министерство здравоохранения прогнозирует увеличение количества больных коронавирусом в пределах 40-60 тысяч в сутки и пиковые значения заболеваемости уже через неделю-две.