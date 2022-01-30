"Укрзализныца" проверит все подвесные люстры на вокзалах из-за инцидента в Днепре

АО "Укрзализныца" сообщила о внеплановой дополнительной проверке на вокзалах всех подвесных люстр из-за инцидента на железнодорожном вокзале в Днепре.

Как сообщили в пресс-службе компании, в пятницу, 28 января, проходили плановые регламентные работы по замене ламп люстры центрального вокзала Днепра. При поднятии люстры после чистки патронов оборвался трос, люстра упала на пол. Работы происходили с соблюдением всех правил безопасности, зона под люстрой была ограждена, никто из работников или посетителей вокзала не пострадал.

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский заверил пассажиров и посетителей вокзала, что работники компании соблюдают все протоколы безопасности и проверяют исправность оборудования, "объективно имеющего высокий износ".

"Так, в частности, действуем на предупреждение с заменой и капитальными ремонтными работами лифтово-эскалаторного хозяйства вокзалов. Главное – строгое соблюдение указаний работников вокзалов, особенно там, где продолжаются ремонтные работы", – отметил он.

Как сообщалось, подобный случай произошел в декабре 2017 года. Тогда люстра упала в зале ожидания ж/д вокзала в Херсоне. Обошлось без пострадавших.

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