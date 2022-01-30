ГБР ищет женщину, которая вывезла из Днепра расстрелявшего коллег нацгвардейца

ГБР ищет женщину, которая вывезла из Днепра расстрелявшего коллег нацгвардейца
Задержание Артемия Рябчука
Фото: ГБР

Следователи Государственного бюро расследований и Национальная полиция ищут свидетелей и очевидцев, видевших Артемия Рябчука после того, как он устроил перестрелку на Южном машиностроительном заводе в Днепре.

Об этом в субботу, 29 января, сообщает пресс-служба ГБР.

Следствие установило, что подозреваемый после побега с места происшествия с боевым оружием ходил по жилым кварталам города Днепра возле Южного машиностроительного завода и пытался останавливать автомобили. Остановив один из легковых автомобилей, он приказал женщине отвезти его в г. Подгородное Днепровского района в жилые кварталы.

Граждан, видевших в указанный период Артемия Рябчука, просят позвонить по телефону 0800-350-352 (дежурная часть ТУ ГДБР в г. Полтаве).

Напомним, солдату-срочнику Национальной гвардии 20-летнему Артемию Рябчуку объявили подозрение по трем статьям Уголовного кодекса: преднамеренное убийство (ст. 115), дезертирство (ст. 408) и похищение и присвоение оружия и боеприпасов (ст. 410). В ночь на 27 января он из автомата расстрелял караул, после чего скрылся с оружием. Среди погибших – четверо военных и гражданская женщина. Ранены еще пять человек.

Парня задержали возле Подгородного, что под Днепром, после того, как он сам попросил прохожую позвонить в полицию и сообщить его местонахождение.

Министр внутренних дел инициировал создание специальной комиссии, которая должна выяснить причины трагедии и то, как он прошел психиатрическую экспертизу и получил доступ к оружию.

После трагедии на "Южмаше" командующий Нацгвардией Николай Балан подал в отставку.

Вчера ГБР пришло с обысками в часть, где служил Артемий Рябчук.

Кировский райсуд Днепра назначил Рябчуку меру пресечения в виде ареста без альтернативы залога. Комиссия должна установить, является ли он вменяемым. Также проводится проверка данных, что над Рябчуком издевались в воинской части.

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