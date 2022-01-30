"Квартал 95" грубо нарушил закон

Студия "Квартал 95" попала в языковой скандал выпустила сериал "Дикие", в котором украинцы заметили грубое нарушение законодательства Украины.

“Квартал 95“ грубо нарушил закон: что грозит бывшим коллегам президента Украины

На странице группы "Відсіч" в Facebook появилась публикация о том, что студия "Квартал 95" и телеканал 1+1 нарушили закон. Сериал "Дикие" возмутил активистов целым рядом нарушений. В фильме герои разговаривают по-русски, официальная документация, таблички на дверях в кабинеты чиновников, книги и титры – все это тоже на русском языке.

"Сериал просто пахнет "русским миром". Статья 23-я закона о языке, вступившая в силу еще 16 июля 2021 года, обязывает телеканалы демонстрировать фильмы исключительно на государственном языке", – говорится в публикации сообщества.

Авторы публикации заявляют, что показ русскоязычных кинолент и сериалов на 1+1 и других "олигархических каналах" является грубым нарушением языкового закона, который действует в Украине. Соответственно, студия "Квартал 95" и руководство украинских телеканалов должны нести ответственность за свою деятельность.

В группе "Відсіч" в Facebook призвали украинцев выйти на акцию протеста, чтобы заставить бывших коллег президента Украины, владельцев ТВ-каналов и всех замешанных в скандале отвечать по закону. Несогласные планируют собраться 1 февраля в 13:00 на акцию "За ТВ українською!".

Отметим, что "Дикие" – это юмористический сериал, эпизоды которого состоят из 5-6 серий, истории никак не связаны между собой. В съемках фильма приняли участие около 80 актеров.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский вместе с женой Еленой вернулись в "Квартал 95". Президент и первая леди поделились атмосферными фото.


Шевченко Лилия, Тудей

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