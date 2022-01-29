Определены лауреаты литературной премии имени Максима Рыльского

Комитет по присуждению правительственной премии имени Максима Рыльского определил лауреатов за 2021 год.

Об этом сообщила пресс-служба Госкомтелерадио.

Соответствующие документы будут направлены Министерству культуры и информационной политики Украины для внесения в Правительство проекта постановления о присуждении премии.

Премия присуждается ежегодно в двух номинациях: за перевод на украинский язык произведений выдающихся зарубежных авторов и за перевод произведений украинских классиков и современных авторов на языки народов мира.

На соискание премии в первой номинации поступили 8 произведений от 6 авторов-переводчиков с английского на украинский. Во второй номинации за премию соревновались 5 переведенных произведений с украинского языка на английский и французский.

Большинством голосов комитет определил в первой номинации победителем перевод с английского Елены Бросалиной (литературный псевдоним Елена О'Лир) книги Уильяма Батлера Йейтса "Тайная роза" (издательство "Астролябия", 2020).

Во второй номинации победил перевод Дмитрия Чистяка и Николь Лоран-Катрис с украинского языка на французский - сборник стихов современного украинского поэта Павла Мовчана “Серебряная кровь” (“Sang argent?”, издательство “Лярматтан”, Париж, 2018).

Елена Бросалина – переводчик, поэтесса, критик, кандидат филологических наук, автор многочисленных статей о поэтах украинской диаспоры. Переводила ирландскую англоязычную поэзию, английских поэтов XIX века, прозу и поэзию. Является ученицей писателя, переводчика, литературоведа, последователя киевских неоклассиков Игоря Качуровского.

Уильям Батлер Йейтс, книгу которого перевела Елена Бросалина – ирландский поэт, драматург, театральный деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1923 года. В сборник его малой прозы "Тайная роза" вошли произведения, вдохновленные ирландскими верованиями и сказаниями, учением розенкрейцеров и другими мистическими доктринами. Член комитета по присуждению премии имени М. Рыльского, академик Николай Жулинский отметил, что Елена Бросалина проделала очень сложную работу. “Этот перевод проникает в народное, мифически поэтическое творчество выдающегося ирландского поэта. К переводу она добавила комментарии, объясняющие украинскому читателю смысл символов и метафор”, – отметил Николай Жулинский.

Украинский писатель-переводчик Дмитрий Чистяк и французская писательница-переводчик Николь Лоран-Катрис – известные популяризаторы украинской литературы во франкоязычных странах. Франкоязычным читателям представлены поэтические произведения из более чем полувековой наработки Мовчана, которая раскрывает миру разносторонний космос Украины, от фольклора до новогодних эстетических поисков, которые утверждают драматическое становление украинской духовной идентичности и стали открытием для зарубежной аудитории.

После выхода в свет сборника "Sang argent?" Павел Мовчан был избран действительным членом Европейской академии наук, искусств и литературы при Сенате Франции и отмечен Международной премией имени Наджи Наамана.

Напомним, Премия имени Максима Рыльского была основана в 1972 году и восстановлена в 2013 году. Размер денежной части премии составляет 20 тысяч гривен в каждой номинации.