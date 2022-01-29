Полиция разоблачила наркобанды в четырех областях

Правоохранители Донецкой, Житомирской, Киевской и Кировоградской областей разоблачили несколько преступных групп, участники которых занимались изготовлением, пересылкой и сбытом наркотиков.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Нацполиции.

Один из фигурантов задержан на попытке подкупа полицейского за непривлечение к ответственности за криминальный бизнес.

Сотрудники Киевского областного управления Департамента внутренней безопасности установили, что группа лиц выращивает каннабис, перерабатывает и распространяет марихуану на территории столицы и Киевской области. Под процессуальным руководством областной прокуратуры внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Причастными к противоправным действиям оказались двое жителей Киева – 40-летний судимый за разбой мужчина и его 46-летняя сожительница, а также двое жителей Бориспольского района Киевской области – 63-летний мужчина и 53-летняя женщина. По месту жительства самого старшего из фигурантов злоумышленники оборудовали теплицу, где выращивали коноплю. Урожай сушили, измельчали, фасовали и сбывали готовый наркотовар.

Во время обысков было изъято несколько килограммов марихуаны, семян конопли, различное оружие с патронами без разрешительных документов, а также реактивная противотанковая граната с уничтоженным серийным номером. Вещественные доказательства направлены на проведение экспертизы, по результатам которой будет предоставлена окончательная правовая квалификация действиям фигурантов и объявлено о подозрении.

В соседнем регионе, в Житомирской области, разоблачили организованную группу, которая промышляла сделками с амфетамином. 30-летний ранее судимый житель Житомира привлек в криминальный бизнес 26-летнюю знакомую, доверив ей роль распространителя товара среди молодежи. 32-летний житомирянин занимался поставкой прекурсоров, заказывая их в Интернет-сети, и доставкой их 33-летнему «коллеге», готовившему наркопродукцию для употребления.

С целью конспирации помещений для производства психотропного вещества подельники обустраивали их на территории частных домовладений или гаражей, постоянно меняя адреса лабораторий. Товар сбывали клиентам оптовыми и розничными партиями.

Правоохранители провели оперативные закупки у участников ОПГ. Экспертиза подтвердила, что приобретенное вещество – амфетамин. Так что после изготовления очередной партии наркотика злоумышленников задержали "на горячем". У фигурантов изъяты прекурсоры, оборудование, весы, наличные деньги и немалое количество готового к употреблению психотропного вещества.

Одному из участников преступной группы следователи полиции вручили подозрение за пересылку прекурсоров и сбыт наркотиков, трем другим также инкриминировались пересылка прекурсоров, изготовление, хранение и сбыт наркотиков и содержание лаборатории в составе организованной преступной группы. Главный фигурант - в следственном изоляторе, его сообщники – под домашним арестом.

В Донецкой области задокументировали сбыт амфетамина, PVP-солей и марихуаны. Как установили правоохранители, 20-летний житель Угледара заказывал большие партии наркотиков через телеграм-каналы, получал их по почте и снабжал своего 37-летнего сообщника. Наркотовар приспешники фасовали на дозы и сбывали наркозависимым путем закладок, через соцсети и из рук в руки. За неделю преступного промысла дилеры распространяли 1-1,5 кг амфетамина и солей.

Работники внутренней безопасности, управление уголовного розыска, следователи и бойцы КОРД по месту жительства фигурантов провели обыски. По результатам мероприятий было изъято почти 300 свертков с наркотиками, кусты конопли, 1700 долларов, почти 62 000 гривен, банковские карты, «черные» записи, мобильные телефоны, оргтехника и пистолеты с патронами.

В Кировоградской области 35-летний житель города Долинская систематически поставлял амфетамин и марихуану 41-летнему жителю одного из сел Кировоградского района, который фасовал товар и передавал 31-летнему подельнику для реализации наркозависимым. Сбывали наркотики из гаражного помещения, один чек стоил 300 гривен, а зип-пакет весом 2,5 грамма – 2 500 гривен.

Совместно со следователями и полицией особого назначения были проведены санкционированные обыски, изъяты амфетамин, урожай конопли, марихуана, деньги, пистолет и ружье. Фигурантам объявили о подозрении за хранение и сбыт наркотических средств и психотропных веществ.

В том же регионе задержали участников наркосиндиката, сбывавших наркотики в больших объемах. 56-летний ранее судимый организатор и его шестеро подельников ежедневно снабжали наркозависимых Кропивницкого почти сотней доз разного наркотовара.

На обысках правоохранители изъяли амфетамин, прекурсоры, автомобили и 240 000 гривен наличных. Шестерым фигурантам следователи полиции вручили подозрения за создание и участие в преступной организации и сбыт наркотиков этой группировкой.

По состоянию на сегодняшний день во всех уголовных производствах продолжается досудебное расследование: изучаются доказательства, ожидаются результаты экспертиз, устанавливаются возможные сообщники.