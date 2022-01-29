Лента "Клондайк" о катастрофе MH17 победила в номинации "режиссура" на Санденс

Режиссер ленты "Клондайк" Марина Эр Горбач получила награду американского кинофестиваля Санденс за лучшую режиссуру.

Награду Горбач получила в рамках международной программы World Cinema Dramatic Competition, собирающей лучшее мировое кино.

Победителей конкурсных программ объявили 28 января, онлайн-показы «Санденс» продлятся до 30 января.

Фильм изображает историю местной семьи, оказавшейся в эпицентре событий авиакатастрофы рейса MH17 Malaysia Airlines 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области.

Ирка и Толик ожидают рождения первого ребенка, а война жестоко врывается в их жизнь вместе с обломками сбитого Боинга. Женщина отказывается эвакуироваться, даже когда село захватывают вооруженные группировки.

Главные роли в фильме исполнили Оксана Черкашина ("Плохие дороги"), Сергей Шадрин ("Черный ворон") и Олег Щербина ("Черкассы").

“Волнующее кино, тщательно оформленное, изысканно построенное и прекрасно исполненное. Это фильм о выборе, который мы делаем во времена, когда мир разрывает в клочья”, – так фестивальное жюри отметило режиссуру фильма.

Тема международной авиакатастрофы МН17 – повод привлечь внимание к жизни людей во время войны в Украине.

“Эта престижная кинонаграда означает, что нам удалось перенести зрителей по другую сторону экранов их новостной ленты. Я воспринимаю эту победу как маленькую каплю в многолетней борьбе Украины", – комментирует Марина Эр Горбач.

“Несмотря на то, что я видел фильм на всех этапах постпродакшена уже множество раз, сидя в зале с группой перед Q&A “Санденс” с первыми зрителями фильма, я воспринимал его так, словно видел впервые. И, оглянувшись в какой-то момент в зал на команду, которая также участвовала в съемке каждого кадра и не раз читала сценарий, я увидел, что они тоже полностью растворились в моменте. Я понял, что фильм не может оставить равнодушным, не только тех, кто видит его впервые, но и тех, кто уже знает эту историю наизусть”, говорит оператор и сопродюсер «Клондайка» Слава Булаковский.

Одним из партнеров мировой премьеры "Клондайка" на главном независимом кинофестивале в США выступила общественная организация Razom for Ukraine.

Рецензии на фильм выпустили Screen International, Cineuropa, Film Threat, Silver Screen Riot. “Идея второго игрового фильма режиссера Марины Эр Горбач состоит в том, что можно бороться с самой войной – с ее развязностью, ее желанием запугивать и подчинять, ее беспорядку и риторике. И женщины делают это гораздо лучше мужчин, предполагает автор. Главная героиня фильма Ирка демонстративно, а порой и отчаянно воюет с войной", – считает Ли Маршалл из Screen International.

""Клондайк" – поэтический и образный фильм, который пробуждает сюрреалистическую атмосферу конфликта на Востоке Украины”, – отмечает Елена Лазич в рецензии для Cineuropa.

В зрительских отзывах фильм называют "равноценно красивым и мощным", а также говорят о его актуальности на фоне современных новостей. Зрители отмечают игру Оксаны Черкашиной: ее исполнение главной роли называют "потрясающим", а героиню - "одной из самых крутых женщин в кино последних лет".

"Клондайк" был создан в копродукции с Турцией. В Украине проект фильма стал одним из победителей Одиннадцатого конкурсного отбора Госкино и получил государственное финансирование в размере 20 миллионов 768 тысяч гривен.

Марина Эр Горбач – украинский режиссер, сценарист, продюсер и член Европейской киноакадемии. Выпускница Киевского Национального университета театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого мастерской М. И. Мерзликина, а также Школы режиссерского мастерства Анджея Вайды. "Клондайк" – четвертая полнометражная работа Марины ("Омар и мы", "Люби меня", "Рык черных псов"), она также является автором сценария.

Оператором и сопродюсером Клондайка выступил Святослав Булаковский, основатель украинской кинокомпании Kedr Film. Сопродюсер фильма – Мехмет Багадир Эр и его продюсерская компания Protim V.P.

В 2020 году кинопроект победил на международном конкурсе сценариев 12 Puntо медиахолдинга TRT, гарантировавшего телевизионную трансляцию фильма в эфире крупнейшего турецкого вещателя. Также фильм получил приз индустриальной секции Antalya Film Forum. В ноябре "Клондайк" был представлен в секции Work in Progress cocoWIP 2021 кинофестиваля в Котбусе (Германия).

Украинский прокат фильма запланирован на 2022 год.

Напомним, документальный фильм "Дом из осколков" совместного производства Украины, Дании, Швеции и Финляндии получил на "Санденс" премию за лучшую режиссуру в категории "Мировое документальное кино".