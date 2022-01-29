С начала года на водоемах Украины погибли почти 30 человек

В ГСЧС призывают украинцев не рисковать.

Фото: ГСЧС

С начала 2022 года на водоемах Украины погибли почти 30 человек.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Почти 30 погибших с начала января на водоемах страны! Не рискуйте!”, – заявили в ГСЧС.

"Если с вами произошло чрезвычайное происшествие, или вы стали свидетелем подобного, - не откладывайте, звоните в Службу спасения по номеру 101!", - добавили спасатели.

Напомним, на реке Луга вблизи с. Заречье Владимир-Волынского района Волыни было обнаружено тело 14-летнего мальчика.

26 декабря на реке Южный Буг провалились под лед и утонули двое детей в поселке Завалье Кировоградской области.

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