В Украине зафиксировали новый суточный рекорд по количеству новых случаев коронавируса
Умерли уже более 100 тысяч украинцев.
За пятницу, 28 января, в Украине подтвердили 37 351 случай коронавирусной болезни COVID-19. Это рекордное количество новых случаев ковида за сутки с начала пандемии.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Летальных случаев – 149.
Также за минувшие сутки госпитализировали 3 340 человек, выздоровели - 7 163.
Количество случаев в областях за сутки:
- г. Киев – 2 418
- Винницкая – 2 100
- Волынская – 768
- Днепропетровская – 1 822
- Донецкая – 1 430
- Житомирская – 2 214
- Закарпатская – 876
- Запорожская – 739
- Ивано-Франковская – 2 572
- Киевская – 1 227
- Кировоградская – 193
- Луганская – 599
- Львовская – 3 791
- Николаевская – 686
- Одесская – 2 598
- Полтавская – 915
- Ровенская – 1 994
- Сумская – 1 502
- Тернопольская – 1 487
- Харьковская – 1 319
- Херсонская – 813
- Хмельницкая – 2 186
- Черкасская – 933
- Черновицкая – 1 085
- Черниговская – 1 084
За все время пандемии в Украине заболели 4 017 961 человек, выздоровели 3 615 257 человек, умерли 100 031 человек и было проведено 17 942 426 ПЦР-тестирований.
Напомним, Министерство здравоохранения прогнозирует увеличение количества больных коронавирусом в пределах 40-60 тысяч в сутки и пиковые значения заболеваемости уже через неделю-две.