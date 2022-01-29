В Украине зафиксировали новый суточный рекорд по количеству новых случаев коронавируса

Умерли уже более 100 тысяч украинцев.

За пятницу, 28 января, в Украине подтвердили 37 351 случай коронавирусной болезни COVID-19. Это рекордное количество новых случаев ковида за сутки с начала пандемии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Летальных случаев – 149.

Также за минувшие сутки госпитализировали 3 340 человек, выздоровели - 7 163.

Количество случаев в областях за сутки:

г. Киев – 2 418

– 2 418 Винницкая – 2 100

Волынская – 768

Днепропетровская – 1 822

Донецкая – 1 430

Житомирская – 2 214

Закарпатская – 876

Запорожская – 739

Ивано-Франковская – 2 572

Киевская – 1 227

Кировоградская – 193

Луганская – 599

Львовская – 3 791

Николаевская – 686

Одесская – 2 598

Полтавская – 915

Ровенская – 1 994

Сумская – 1 502

Тернопольская – 1 487

Харьковская – 1 319

Херсонская – 813

Хмельницкая – 2 186

Черкасская – 933

Черновицкая – 1 085

Черниговская – 1 084

За все время пандемии в Украине заболели 4 017 961 человек, выздоровели 3 615 257 человек, умерли 100 031 человек и было проведено 17 942 426 ПЦР-тестирований.

Напомним, Министерство здравоохранения прогнозирует увеличение количества больных коронавирусом в пределах 40-60 тысяч в сутки и пиковые значения заболеваемости уже через неделю-две.