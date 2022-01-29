В Украине зафиксировали новый суточный рекорд по количеству новых случаев коронавируса

Умерли уже более 100 тысяч украинцев.

В Украине зафиксировали новый суточный рекорд по количеству новых случаев коронавируса
Фото: КМДА

За пятницу, 28 января, в Украине подтвердили 37 351 случай коронавирусной болезни COVID-19. Это рекордное количество новых случаев ковида за сутки с начала пандемии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Летальных случаев – 149.

Также за минувшие сутки госпитализировали 3 340 человек, выздоровели - 7 163.

Количество случаев в областях за сутки:

  • г. Киев – 2 418
  • Винницкая – 2 100
  • Волынская – 768
  • Днепропетровская – 1 822
  • Донецкая – 1 430
  • Житомирская – 2 214
  • Закарпатская – 876
  • Запорожская – 739
  • Ивано-Франковская – 2 572
  • Киевская – 1 227
  • Кировоградская – 193
  • Луганская – 599
  • Львовская – 3 791
  • Николаевская – 686
  • Одесская – 2 598
  • Полтавская – 915
  • Ровенская – 1 994
  • Сумская – 1 502
  • Тернопольская – 1 487
  • Харьковская – 1 319
  • Херсонская – 813
  • Хмельницкая – 2 186
  • Черкасская – 933
  • Черновицкая – 1 085
  • Черниговская – 1 084

За все время пандемии в Украине заболели 4 017 961 человек, выздоровели 3 615 257 человек, умерли 100 031 человек и было проведено 17 942 426 ПЦР-тестирований.

Напомним, Министерство здравоохранения прогнозирует увеличение количества больных коронавирусом в пределах 40-60 тысяч в сутки и пиковые значения заболеваемости уже через неделю-две.

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