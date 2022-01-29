Суд избрал меру пресечения нацгвардейцу, устроившему стрельбу в Днепре

Кировский райсуд Днепра назначил безальтерантивное содержание под стражей солдату Национальной гвардии Артемию Рябчуку, который во время стрельбы на Южмаше убил пятерых и ранил еще пять человек.

Об этом сообщили в Telegram Государственного бюро расследований.

"Подозреваемый на время следствия будет находиться в следственном изоляторе без альтернативы внесению залога", – отметили в ГБР.

Подозрение сообщено по трем статьям: п. 1 и п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство); ч. 3 ст. 408 УК Украины (дезертирство); ч. 3 ст. 410 УК Украины (угон, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов).

Комиссия должна установить, является ли он вменяемым. Также проводится проверка данных о том, что Рябчука травили в воинской части.

Напомним, по данным Министерства внутренних дел, в 3.40 на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" 20-летний Артем Рябчук во время выдачи оружия внезапно открыл огонь по коллегам. Он расстрелял караул военных Национальной гвардии, после чего скрылся с оружием.

Для задержания злоумышленника был введен оперативный план "Сирена". Мотивы парня пока не сообщаются.

Молодого человека задержали возле Подгородного, что под Днепром, после того, как он сам попросил прохожую позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении. Правоохранители говорили, что о опознании парня им сообщали и другие свидетели.

Среди погибших – четверо военных и один гражданский человек. Ранены еще пять человек. Министр внутренних дел инициировал создание специальной комиссии, которая должна выяснить причины трагедии и то, как подозреваемый прошел психиатрическую экспертизу и получил доступ к оружию.

Командующий Нацгвардией после трагедии подал в отставку.