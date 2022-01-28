Спасатели завершили поисковые работы на месте взрыва газа в Запорожье

Фото: ГСЧС

Спасатели завершили поисковые работы на месте взрыва газа в четырехэтажном жилом доме в Запорожье. Он произошел в 04:04 28 января. Взрывом разрушены несущие элементы в пределах одного подъезда, повреждено 7 квартир.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сейчас спасатели вместе с коммунальными службами фиксируют несущие конструкции третьего этажа строительными домкратами, продолжается разбор завалов.

У дома, где произошел взрыв, развернули мобильный пункт обогрева. Жителям оказывают помощь психологи ГСЧС.

Нацполиция организовала охрану общественной безопасности для недопущения мародерства. Местные власти решают вопрос о временном расселении людей.

На месте работает штаб по ликвидации последствий и оперативная группа ГУ ГСЧС в Запорожской области.

Фото: ГСЧС

Фото: запорожье, взрыв газа

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Как сообщали, взрыв без последующего горения произошел сегодня в 04:04 в квартире на втором этаже. Из третьего разрушенного подъезда были эвакуированы 15 жителей. В результате взрыва один человек погиб, двое – пострадали.

Напомним, утром 27 ноября в Новой Одессе Николаевской области в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа на 5 этаже. В результате были разрушены две квартиры на 4-м и две квартиры на 5-м этажах.

В результате взрыва погибли три человека и еще три пострадали. Один пострадавший был госпитализирован с перелом предплечья.