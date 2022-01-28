В Запорожье в квартире четырехэтажного дома взорвался газ, есть погибший и пострадавшие
По предварительным данным, повреждены семь квартир.
В Запорожье произошел взрыв газа в квартире четырехэтажного дома. В результате погиб один человек, еще двое пострадали.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"28 января в 04:04 в г. Запорожье в четырехэтажном жилом доме (четыре подъезда) на втором этаже в квартире произошел взрыв газовоздушной смеси, без дальнейшего горения. В результате взрыва погиб 1 человек и пострадали 2 человека. Взрывом разрушены несущие элементы в пределах одного подъезда, предварительно повреждены 7 квартир", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГСЧС эвакуировали из разрушенного подъезда 15 жителей. Для ликвидации последствий взрыва привлекались 29 спасателей и 9 единиц техники.
В настоящее время непрерывно проводятся поисковые работы по обнаружению возможных пострадавших и разбору разрушенных конструкций. ГСЧС также развернула мобильный пункт обогрева. Жителям дома оказывают помощь психологи. Также решается вопрос временного расселения.
Для работ задействован строительный кран коммунальных служб. Для недопущения мародерства место происшествия охраняет полиция.
Всего к ликвидации последствий взрыва привлечены 88 человек и 26 единиц техники, из них от ГСЧС - 40 спасателей и 10 единиц техники.
Напомним, в декабре прошлого года взрыв газа разрушил частный дом во Львовской области.
В ноябре в городе Новая Одесса в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно бытового газа на 5 этаже). В результате были разрушены две квартиры на 4-м и две квартиры на 5-м этажах. В результате взрыва погибли три человека (в 16:46 и в 23:25 27 ноября и в 16:10 28 ноября подразделения ГСЧС изъяли тела из-под завала) и пострадали три человека. Один пострадавший госпитализирован с перелом предплечья.
В июне 2020 года в Киеве в 10-этажном жилом доме на Позняках произошел взрыв. В результате погибли пять человек. Взрывная волна разрушила пять этажей одного подъезда. Были повреждены 40 квартир подъезда, где проживали 125 человек. Секция взорвавшегося дома из 40 квартир восстановлению не подлежит.
В августе 2020 года президент Владимир Зеленский сообщил, что все семьи, пострадавшие в результате взрыва, получили новые квартиры. В апреле 2021 года пяти служащим "Киевгаза" сообщили о подозрениях. Еще один подозреваемый находится на оккупированной территории.