В Запорожье в квартире четырехэтажного дома взорвался газ, есть погибший и пострадавшие

В Запорожье произошел взрыв газа в квартире четырехэтажного дома. В результате погиб один человек, еще двое пострадали.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"28 января в 04:04 в г. Запорожье в четырехэтажном жилом доме (четыре подъезда) на втором этаже в квартире произошел взрыв газовоздушной смеси, без дальнейшего горения. В результате взрыва погиб 1 человек и пострадали 2 человека. Взрывом разрушены несущие элементы в пределах одного подъезда, предварительно повреждены 7 квартир", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГСЧС эвакуировали из разрушенного подъезда 15 жителей. Для ликвидации последствий взрыва привлекались 29 спасателей и 9 единиц техники.

Фото: dsns.gov.ua

В настоящее время непрерывно проводятся поисковые работы по обнаружению возможных пострадавших и разбору разрушенных конструкций. ГСЧС также развернула мобильный пункт обогрева. Жителям дома оказывают помощь психологи. Также решается вопрос временного расселения.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Для работ задействован строительный кран коммунальных служб. Для недопущения мародерства место происшествия охраняет полиция.

Всего к ликвидации последствий взрыва привлечены 88 человек и 26 единиц техники, из них от ГСЧС - 40 спасателей и 10 единиц техники.

Напомним, в декабре прошлого года взрыв газа разрушил частный дом во Львовской области.

В ноябре в городе Новая Одесса в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно бытового газа на 5 этаже). В результате были разрушены две квартиры на 4-м и две квартиры на 5-м этажах. В результате взрыва погибли три человека (в 16:46 и в 23:25 27 ноября и в 16:10 28 ноября подразделения ГСЧС изъяли тела из-под завала) и пострадали три человека. Один пострадавший госпитализирован с перелом предплечья.

В июне 2020 года в Киеве в 10-этажном жилом доме на Позняках произошел взрыв. В результате погибли пять человек. Взрывная волна разрушила пять этажей одного подъезда. Были повреждены 40 квартир подъезда, где проживали 125 человек. Секция взорвавшегося дома из 40 квартир восстановлению не подлежит.

В августе 2020 года президент Владимир Зеленский сообщил, что все семьи, пострадавшие в результате взрыва, получили новые квартиры. В апреле 2021 года пяти служащим "Киевгаза" сообщили о подозрениях. Еще один подозреваемый находится на оккупированной территории.