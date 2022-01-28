За сутки в Украине обнаружили 34 408 новых случаев ковида

За сутки 27 января в Украине были зафиксированы 34 408 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 5 341 ребенок и 808 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 3 342 человека, 144 пациента умерли. Выздоровели – 6 142 человека.

За все время пандемии в Украине заболели – 3 980 610 человек, выздоровели – 3 608 094. От осложнений заболевания умерли 99 882 человека.

Всего было проведено 17 848 132 ПЦР-тестирования.

Статистика в регионах за сутки:

г. Киев – 2384;

– 2384; Винницкая область – 1505;

Волынская область – 682;

Днепропетровская область – 1523;

Донецкая область – 1383;

Житомирская область – 1988;

Закарпатская область – 889;

Запорожская область – 644;

Ивано-Франковская область – 2807;

Киевская область – 1188;

Кировоградская область – 181;

Луганская область – 557;

Львовская область – 2793;

Николаевская область – 598;

Одесская область – 2406;

Полтавская область – 1044;

Ровенская область – 1732;

Сумская область – 1689;

Тернопольская область – 1622;

Харьковская область – 1317;

Херсонская область – 784;

Хмельницкая область – 1865;

Черкасская область – 841;

Черновицкая область – 1088;

Черниговская область – 898.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Также за минувшие сутки 81 098 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 28 185 человек, вторую – 27 228, дополнительную – 705 человек, бустерную – 24 980.

С начала вакцинальной кампании были привиты 15 278 387 человек, из них получили первую дозу – 15 278 385 человек, получили две дозы – 14 576 722 человека, получили дополнительную дозу – 15 626 человек, бустерную дозу – 296 099 человек. В общей сложности были сделаны 30 166 832 прививки.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий не исключает суточного количества более 60 тыс. больных ковидом в течение 2-3 следующих недель.