За сутки в Украине обнаружили 34 408 новых случаев ковида

Госпитализированы за сутки 3 342 человека, 144 пациента умерли.

За сутки в Украине обнаружили 34 408 новых случаев ковида
Фото: Київрада

За сутки 27 января в Украине были зафиксированы 34 408 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Заболели, в частности, 5 341 ребенок и 808 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 3 342 человека, 144 пациента умерли. Выздоровели – 6 142 человека.

За все время пандемии в Украине заболели – 3 980 610 человек, выздоровели – 3 608 094. От осложнений заболевания умерли 99 882 человека.

Всего было проведено 17 848 132 ПЦР-тестирования.

Статистика в регионах за сутки:

  • г. Киев – 2384;
  • Винницкая область – 1505;
  • Волынская область – 682;
  • Днепропетровская область – 1523;
  • Донецкая область – 1383;
  • Житомирская область – 1988;
  • Закарпатская область – 889;
  • Запорожская область – 644;
  • Ивано-Франковская область – 2807;
  • Киевская область – 1188;
  • Кировоградская область – 181;
  • Луганская область – 557;
  • Львовская область – 2793;
  • Николаевская область – 598;
  • Одесская область – 2406;
  • Полтавская область – 1044;
  • Ровенская область – 1732;
  • Сумская область – 1689;
  • Тернопольская область – 1622;
  • Харьковская область – 1317;
  • Херсонская область – 784;
  • Хмельницкая область – 1865;
  • Черкасская область – 841;
  • Черновицкая область – 1088;
  • Черниговская область – 898.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Также за минувшие сутки 81 098 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 28 185 человек, вторую – 27 228, дополнительную – 705 человек, бустерную – 24 980.

С начала вакцинальной кампании были привиты 15 278 387 человек, из них получили первую дозу – 15 278 385 человек, получили две дозы – 14 576 722 человека, получили дополнительную дозу – 15 626 человек, бустерную дозу – 296 099 человек. В общей сложности были сделаны 30 166 832 прививки.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий не исключает суточного количества более 60 тыс. больных ковидом в течение 2-3 следующих недель.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Объявили имена финалистов нацотбора на "Евровидение-2022"Объявили имена финалистов нацотбора на "Евровидение-2022"
Полиция возбудила дело по факту угроз Злате ОгневичПолиция возбудила дело по факту угроз Злате Огневич
Логотип "Евровидения-2022" раскритиковали в СетиЛоготип "Евровидения-2022" раскритиковали в Сети
Подозреваемого в "минировании" криворожского колледжа отправили под домашний арест
В Украине за сутки подтвердили почти 32,5 тыс. случаев ковида – больше всего с начала пандемииВ Украине за сутки подтвердили почти 32,5 тыс. случаев ковида – больше всего с начала пандемии
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине за сутки подтвердили почти 32,5 тыс. случаев ковида – больше всего с начала пандемииВ Украине за сутки подтвердили почти 32,5 тыс. случаев ковида – больше всего с начала пандемии
7-летний ученик "заминировал" частную школу в Новых Петровцах под Киевом7-летний ученик "заминировал" частную школу в Новых Петровцах под Киевом
За сутки в Украине зафиксировали 24 321 новый случай ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 24 321 новый случай ковида
За сутки в Украине зафиксировали 12 915 новых случаев наводненияЗа сутки в Украине зафиксировали 12 915 новых случаев наводнения
За сутки в Украине подтвердили более 15 тысяч новых случаев ковидаЗа сутки в Украине подтвердили более 15 тысяч новых случаев ковида
В Украине подтвердили более 22 тысяч новых случаев коронавирусаВ Украине подтвердили более 22 тысяч новых случаев коронавируса
Во Франковске объяснили резкую вспышку ковида установкой рекорда по выполнению колядкиВо Франковске объяснили резкую вспышку ковида установкой рекорда по выполнению колядки
В Украине за сутки зафиксировали 18 479 новых случаев ковидаВ Украине за сутки зафиксировали 18 479 новых случаев ковида
За сутки в Украине зафиксировали 8 558 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 8 558 новых случаев ковида
В воскресенье в Украине подтвердили более 5 тыс. случаев ковидаВ воскресенье в Украине подтвердили более 5 тыс. случаев ковида
Последние новости
Подгружаем последние новости