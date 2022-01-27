Нацгвардейцу, расстрелявшему людей в Днепре, объявили подозрение по трем статьям

Ему просят избрать безальтернативное содержание под стражей.

Нацгвардейцу, расстрелявшему людей в Днепре, объявили подозрение по трем статьям
Фото: ГБР

Солдату-срочнику Национальной гвардии Украины Артему Рябчуку, совершившему стрельбу на "Южмаше", объявили подозрение по трем статьям Уголовного кодекса – преднамеренное убийство (ст. 115), дизертирство (ст. 408) и похищение и присвоение оружия и боеприпасов (ст. 410).

Об этом сообщили на брифинге в Государственном бюро расследований.

Мотивы преступления пока неизвестны – парень сейчас находится на допросе, для выяснения этого с ним общаются правоохранители. Следователи проверяют информацию, распространенную в соцсетях о том, что два месяца назад подозреваемый стал свидетелем потасовки солдат и рассказал о ней руководству, после чего его стали травить.

Правоохранители также проверят, был ли он в состоянии опьянения на момент преступления и осудим ли он. Следователи будут хлопотать о безальтернативном содержании под стражей.

"По мотивам, по каким причинам он совершил это преступление, будет выясняться", - отметили на брифинге.

В ГБР также отметили, что в заброшенном здании обнаружили вещи, оставленные подозреваемым, среди них – около 10 "магазинов" от автомата, которые он забрал.

Правоохранители также сообщили детали о пяти раненых - состояние четырех удалось стабилизировать, одна женщина до сих пор находится в тяжелом состоянии.

Напомним, по данным Министерства внутренних дел, в 3.40 на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" 20-летний Артем Рябчук во время выдачи оружия внезапно открыл огонь по коллегам. Он расстрелял караул военных Национальной гвардии, после чего скрылся с оружием.

Среди погибших – пять военных и один гражданский человек. Кто именно ранен – не сообщается.

Для задержания злоумышленника был введен оперативный план "Сирена". Мотивы парня пока не сообщаются.

Парня задержали возле Подгроднего под Днепром, после того как он сам попросил прохожую позвонить в полицию и сообщить его местонахождение. Правоохранители говорили, что о опознании парня им сообщали и другие свидетели.

Среди погибших – четверо военных и один гражданский человек. Ранены еще пять человек. Министр внутренних дел инициировал создание специальной комиссии, которая должна выяснить причины трагедии и то, как он прошел психиатрическую экспертизу и получил доступ к оружию.



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