Патрульная полиция показала видео задержания срочника Нацгвардии, расстрелявшего сослуживцев

Парень был вооружен.

Руководитель Патрульной полиции Евгений Жуков обнародовал видео задержания нацгвардейца Артема Рябчука, который устроил стрельбу на "Южмаше" и убил пять человек.

"Много расписывать не буду. Очевидно, что одна очередь с 20 метров и первый экипаж уничтожен... Максимальный риск для жизни. Максимальный адреналин. Максимальный контроль. И... человечность, каким бы ни был стрелок", - подписал он видео в Facebook.

Молодого человека задержали возле Подгроднего под Днепром, после того, как он сам попросил прохожую позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении. Правоохранители говорили, что об опознании парня им сообщали и другие свидетели.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире канала "Рада" уточнил, что состояние двух из пяти раненых тяжелое. Одна из погибших – охранница "Южмаша". Задержанному проведут психиатрическую экспертизу, чтобы определить, вменяем ли он.

В соцсетях между тем распространяют видео, снятое во время разговора Рябчука с правоохранителями после задержания. Он обрисовывает ход преступления. Мотива на записи он не сообщает.

Напомним, среди погибших – четверо военных и один гражданский человек. Ранены еще пять человек. Министр внутренних дел инициировал создание специальной комиссии, которая должна выяснить причины трагедии и то, как он прошел психиатрическую экспертизу и получил доступ к оружию.

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