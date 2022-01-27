Нацгвардеец, расстрелявший сослуживцев на "Южмаше", сдался сам (обновлено)

Солдат Национальной гвардии Артемий Рябчук, который из автомата расстрелял сослуживцев на Южномаше, сам связался с правоохранителями и сдался им.

Об этом сообщил заместитель директора Теруправления ГБР в Полтаве Владимир Шилов, который сейчас находится на месте происшествия.

По его словам, Рябчук, находясь в селе, попросил случайную женщину позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении.

В Патрульной полиции подтвердили, что задержали Рябчука после телефонного звонка.

"Сегодня, около 9 утра, по спецлинии 102 поступило сообщение от неравнодушного гражданина о том, что неподалеку от города Днепра, в городе Подгородное, на улице Крайний он увидел мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого военнослужащего", – сказано в сообщении. Патрульных немедленно направили по указанному адресу.

"Информация гражданина подтвердилась. По улице двигался мужчина с предметом, похожим на автомат. Полицейские задержали его и надели наручники. В дальнейшем на место вызвали следственно-оперативную группу", - сообщают в Патрульной полиции.

В одном из комментариев к сообщению на странице ГБР сообщается, что, два месяца назад Артемий Рябчук предотвратил драку между солдатами. Доложил руководству, которое никаких мер не приняло. Поэтому Рябчука признали стукачем и начали травить.

В ГБР сообщили о регистрации уголовного производства по служебной халатности руководства Национальной гвардии, приведшей к трагедии на территории Южного машиностроительного завода в Днепре.

Руководитель ведомства Алексей Сухачев подчеркнул, что должностные лица ГУ Национальной гвардии Украины в условиях особого периода небрежно относились к военной службе при организации мероприятий по охране важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, органов госвласти. Как и к обеспечению службы на этих объектах, военнослужащими подчиненных частей оперативно-территориальных управлений НГУ.

Предварительная квалификация: небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.