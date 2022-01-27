В колонии на Волыни провели конкурс снежных фигур
Узники слепили дракона и покрасили его в зеленый.
В Маневицкой исправительной колонии в Волынской области был проведен конкурс среди осужденных. Узники соревновались в мастерстве в лепке снежных фигур.
Победителями конкурса стали слепившие зеленого дракона заключенные, сообщила пресс-служба учреждения.
"Погодные условия позволили администрации государственного учреждения «Маневицкая исправительная колония (№42)» согласно указанию Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины организовать среди осужденных конкурс снежных фигур", – говорится в сообщении.
По результатам конкурса победили осужденные отделения социально-психологической службы №1 со снежной фигурой сказочного дракона.
Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюска обнародовал в фейсбуке фото дизайна интерьеров нового СИЗО во Львове.