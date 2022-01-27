В колонии на Волыни провели конкурс снежных фигур

Узники слепили дракона и покрасили его в зеленый.

Фото: facebook.com/Маневицкая исправительная колония

В Маневицкой исправительной колонии в Волынской области был проведен конкурс среди осужденных. Узники соревновались в мастерстве в лепке снежных фигур.

Победителями конкурса стали слепившие зеленого дракона заключенные, сообщила пресс-служба учреждения.

"Погодные условия позволили администрации государственного учреждения «Маневицкая исправительная колония (№42)» согласно указанию Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины организовать среди осужденных конкурс снежных фигур", – говорится в сообщении.

По результатам конкурса победили осужденные отделения социально-психологической службы №1 со снежной фигурой сказочного дракона.

Фото: facebook.com/Маневицкая Исправительная Колония

Фото: facebook.com/Маневицкая Исправительная Колония

Фото: facebook.com/Маневицкая Исправительная Колония

Фото: facebook.com/Маневицкая Исправительная Колония